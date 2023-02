Zweetgeur bij je puber? De beste tips

Laatst geüpdatet op februari 2, 2023 by Redactie

Stem, haargroei, zweetgeur – er verandert veel tijdens de puberteit. Als ouder wil je natuurlijk graag helpen om ervoor te zorgen dat je puber zo goed mogelijk in zijn/haar lijfzit en kan genieten van het leven. Hieronder vind je onze 3 beste tips tegen zweetgeur bij pubers. Maar eerst zullen we je uitleggen waarom de geur van zweet in de jeugd verandert.

Waarom je tijdens de puberteit ineens sterker ruikt

Allereerst is het belangrijk om het verschil tussen eccriene en apocriene zweetklieren te kennen. De twee soorten zweetklieren hebben verschillende taken. Terwijl de eccriene klieren primair verantwoordelijk zijn voor het koelen van het lichaam, worden de apocriene klieren actief in stressvolle en emotionele situaties. Het zweet van de apocriene klieren bevat – in tegenstelling tot dat van de eccriene klieren – geuren die vroeger bedoeld waren om bijvoorbeeld mededieren te waarschuwen voor gevaar. Zodra bacteriën op het huidoppervlak het zweet afbreken, ruikt het zweet terwijl de geuren vrijkomen.



En nu komt het allerbelangrijkste: de eccriene zweetklieren zijn vanaf de geboorte actief, terwijl de apocriene zweetklieren zich pas na de puberteit vormen. Logischerwijs verandert hier de zweetgeur omdat er meer geuren vrijkomen.

Lees ook: 7 essentiële ingrediënten voor gezonde pubers

De geur van zweet wegwerken tijdens de puberteit – onze tips

Verhoogde geur van zweet in tienerjaren is normaal, maar kan hinderlijk zijn. Als je de volgende 3 tips in acht neemt, zal je puber er veel minder vaak mee worstelen.

Tip nr. 1: Kies bewust kleding en beddengoed

Tijdens de puberteit proberen kinderen dingen uit en vinden ze hun individuele modestijl. Dat is prima en ze kunnen stoom afblazen. We raden echter aan om bij het kiezen van kleding te kiezen voor luchtdoorlatende en ademende materialen zoals katoen in plaats van polyester. Daarin blijven de oksels droog en wordt de geur van zweet vermeden. Hetzelfde geldt ook voor het beddengoed.

Tip nr. 2: Elke dag een snelle douche

Regelmatig douchen is het allerbelangrijkste om de geur van zweet tegen te gaan. Het hoeft echter niet vaker dan één keer per dag te zijn, omdat dit de huid kan irriteren en veel water verbruikt. Het is belangrijk dat zeep of douchegel zorgvuldig worden gebruikt, zodat de bacteriën op de huid betrouwbaar worden verwijderd. Als het kind wilt en zich er prettig bij voelt, kunnen ze ook onder de oksels en in de intieme zone scheren. Er zijn hier bijzonder veel apocriene zweetklieren en het ontsnappende zweet kan zich in het haar verzamelen. Dit kan voorkomen worden door te scheren.

Tip #3: Effectieve deodorant gebruiken

De meeste mensen vinden het vanzelfsprekend dat je na het douchen deodorant gebruikt. Maar welke deodorant is het meest geschikt om zweetgeur tijdens de puberteit tegen te gaan? Veel jongeren gebruiken zeer intensieve deodorants omdat ze menen dat deze de nare geur het beste kunnen maskeren. Vaak wordt echter vergeten dat deze de huid snel kunnen irriteren, wat ook niet bepaald prettig is. Daarnaast veroorzaken conventionele deodorants meestal veel verpakkingsafval en zijn ze dus allesbehalve milieuvriendelijk. We raden daarom aan om de voorkeur te geven aan een natuurlijke en subtiele deodorant die de zweetgeur bij de wortel effectief aanpakt en bacteriën onder je armen tegengaat.

Lees ook: Tips die zweten verminderen

Extra tip: Veel plezier en genieten van de tijd

Natuurlijk kunnen zaken als puistjes of zweetgeur vervelend zijn. Maar de puberteit is ook een mooie tijd waarin kinderen zich ontwikkelen en zichzelf vinden. Dus zorg ervoor dat ze zich niet te veel zorgen maken en laat ze genieten van het leven als jongere! De gevoelde “probleemgebieden” zullen verdwijnen en iedereen is geweldig zoals ze nu zijn. Dus laat ze niet vergeten om plezier te hebben in het hier en nu.