Zwembaden en honden: 3 risico’s om te identificeren voor hun veiligheid

Laatst geüpdatet op juli 7, 2025 by Redactie

Net als onze kinderen moeten we onze geliefde honden in de gaten houden, zodra er een zwembad binnen handbereik is. Hoewel ze synoniem staan ​​voor ontspanning en frisheid, kan een zwembad reëel gevaar vormen voor onze viervoeters. Hieronder alles over zwembaden en honden.

Zwembadwater: een bedrieglijke verfrissing

Bij warm weer gaan dieren instinctief op zoek naar water. Veel mensen drinken zwembadwater zonder dat hun eigenaren zich er zorgen over maken. Dit water, dat vaak met chloor of broom behandeld is, kan echter de volgende klachten veroorzaken:



Braken of diarree,

Irritaties van de mond, maag of ogen

Hyponatriëmie, een onevenwicht in het natriumgehalte in het bloed, is vooral gevaarlijk bij kleine honden en katten.

Herhaalde of langdurige blootstelling aan gechloreerd water kan ook dermatologische of oogproblemen veroorzaken: jeuk, roodheid, huiduitslag, enz.

Dubbelzijdige hygiëne

Ook honden kunnen het zwembadwater verontreinigen. Haar, vuil, bacteriën of parasieten op hun vacht of poten beïnvloeden de kwaliteit van het water. Gemeenschappelijk zwemmen door mens en dier kan daarom een ​​vector vormen voor de overdracht van ziekteverwekkers, met mogelijke gevolgen voor de gezondheid van alle zwemmers.

Zwemmen: niet alle honden zijn gelijk

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kunnen niet alle honden zwemmen. Sommige rassen, zoals de Engelse Bulldog, de Pekinees of de Teckel, ondervinden vanwege hun lichaamsbouw echte moeilijkheden in het water. En zelfs goede zwemmers kunnen in paniek raken of uitgeput raken. Een onbeveiligd zwembad kan dus een valkuil worden:



Het kan gebeuren dat het dier per ongeluk in het water valt en er niet meer uit kan komen.

Bij paniek, vermoeidheid of onervarenheid bestaat er een reëel risico op verdrinking.

5 tips voor hun veiligheid

Vermijd zwemmen na chemische waterbehandeling.

Beveilig de toegang tot het zwembad met een hek, afdekking of goedgekeurd alarm.

Laat je huisdier nooit alleen in de buurt van water.

Leer je hond om alleen uit het zwembad te komen door hem te laten wennen aan de trap of een geschikte helling.

Zorg ervoor dat er altijd een bak met vers water aanwezig is, vooral tijdens periodes van extreme hitte.

Laten we tijdens deze zomerperiode waakzaam zijn. Ook onze viervoeters hebben bescherming en preventie nodig om met een gerust hart van de zomer te kunnen genieten.