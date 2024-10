Zwerfhond biedt helpende poot in de nieuwe KRO-NCRV live-action jeugdserie Zwabber

Laatst geüpdatet op oktober 29, 2024 by Redactie

In de nieuwe tiendelige live-action jeugdserie van KRO-NCRV zien we de bijzondere avonturen van de lieve Labradoodle Zwabber. Met z’n ontwapende ogen en onstuimige karakter heeft Zwabber een neus voor mensen en dieren die een helpende poot kunnen gebruiken. Met onder anderen gastacteurs Bas Keijzer, Laus Steenbeeke, Sanne Langelaar, Poal Cairo en Tanja Jess, Leona Philippo, Diana Dobbelman en Carine Crutzen. Zwabber is vanaf zaterdag 9 november te zien bij de KRO-NCRV op NPO.

De avonturen van Zwabber

De pluizige Labradoodle reist zelfstandig stad en land af en belandt in allerlei situaties waar hij de meest uiteenlopende mensen en dieren – met of in de problemen – ontmoet. Het ene moment voorkomt Zwabber de sluiting van een overvolle kinderboerderij die het financieel heel zwaar heeft en het ander moment zet de Labradoodle het eenzame leven van een voormalig muscialster op z’n kop. Maar Zwabber komt ook op het pad van een jongen die gepest wordt en een slechtziende tienerjongen die vervolgens durft toe te geven dat hij een probleem heeft. Door het onstuimige karakter van Zwabber is niet altijd even duidelijk wat zijn bedoeling is, wat vele ontroerende en komische taferelen oplevert, maar één ding is zeker: hij helpt én verbindt altijd.



Sandra Hilster, mediadirecteur: “KRO-NCRV is bijzonder trots op deze jeugdserie. Zwabber maakt belangrijke thema’s, zoals stille armoede, eenzaamheid en pestgedrag op een ontroerende manier bespreekbaar. De jeugdserie benadrukt tegelijkertijd ook het belang van verbondenheid en gemeenschapszin.”



De tiendelige jeugd dramaserie Zwabber is geproduceerd door Annemarie Mooren Producties in samenwerking met KRO-NCRV. Het scenario en de regie is in handen van Annemarie Mooren. Hondencoach is Janette Haring.



Zwabber is vanaf zaterdag 9 november te zien bij de KRO-NCRV op NPO Zapp.



Beeld: ©KRO-NCRV