Zwolse Mosselmaand in veertien restaurants en cafés

Laatst geüpdatet op september 25, 2024 by Redactie

De Zwolse restaurants verrijken in oktober hun menukaart met heerlijke mosselgerechten, want het is de Zwolse Mosselmaand! Kom jij ook smullen van deze delicatesse? Veertien chef-koks van de meest uiteenlopende cafés en restaurants zetten hun lekkerste mosselgerecht op de kaart voor jou!



Het is weer de tijd van het jaar. Hoe eet jij ze het liefst? Traditioneel of met een vernieuwende twist? Laat je verrassen. Bekijk de menukaarten van de deelnemende cafés en restaurants en boek (nog een keer) een tafeltje om te smullen van een heerlijk mosselgerecht.

Lees ook: Tips voor het bereiden van perfecte Zeeuwse mosselen

Mosselmaand deelnemers

Wijnbar Oak

Bistro de Zoete Inval

Sukerieje

Eendracht in de Hofvlietvilla

Meneer Jan

Las Rosas

In den Hoofdwacht

Grand Café Staatsman

‘t Swolsch Café

Beautanica

Salty Seafood

The Dublin House

Eetcafé de Kleine

Bonabo Social Club

De Mosselmaand is een initiatief van de Zwolse horeca, verenigd in de Zwolse Evenementen Organisatie van ZwolleFonds. Samen zetten deze Zwolse horecabedrijven en ZwolleFonds hun schouders onder een welkome en bruisende binnenstad. Ben jij er ook bij? Op het evenementenkanaal vind je het hele programma. www.gastvrijzwolle.nl. Tegelijk met de Zwolse Mosselmaand wordt ook BOKtober gehouden in Zwolle. Want mosselen en bokbier vormen een perfecte combinatie.