Zwolse Mosselmaand start met grootste mosselpan ter wereld

De Zwolse restaurants verrijken in oktober hun menukaart met heerlijke mosselgerechten, want het is de Zwolse Mosselmaand! Het startsein wordt gegeven op zondag 1 oktober op het Rodetorenplein, waar tussen 15.30 en 17.30 uur de grootste mosselpan van Nederland wordt opgestookt, en waar het publiek alvast de eerste mosselen kan komen proeven. De mosselmaand start tegelijkertijd met Boktober, de bokbiermaand in Zwolle.



Op zondag 1 oktober staan naast de grootste mosselpan op het Rodetorenplein ook tientallen fraaie oldtimers opgesteld. Die horen eigenlijk bij de Bokbierintroductie die ook op deze dag plaatsvindt in de Zwolse binnenstad. De combinatie mosselen x bokbier wordt niet voor niets gemaakt. Mosselen en bier houden van elkaar. Bij de Zwolse restaurants kan het publiek verrassende combinaties verwachten. De één bereidt ze op traditionele wijze, de ander kiest voor eigentijds. Zo is er voor elke smaak wat wils. De Zwolse mosselmaand is een initiatief van de Zwolse horecaondernemers die zijn verenigd in Horeca Evenementen Stichting Zwolle (HESZ).

Echt de grootste mosselpan ter wereld ️

De mosselpan wordt geplaatst door Sligro Zwolle. De mosselpan is echt ’s werelds grootste, want ze zijn ermee in het Guinness book of world records gekomen. Met zijn ruim 1.100 kilo, een diameter van 2,08 meter en een omvang van ruim 7 meter kan de pan ruim 500 kilo verse mosselen klaarmaken in één keer. Het publiek wordt uitgenodigd te komen proeven. Natuurlijk worden de mosselen bereid met een nieuw bokbiertje van dit jaar….

