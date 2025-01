De Huishoudbeurs viert diversiteit

Laatst geüpdatet op januari 10, 2025 by Redactie

RAI Amsterdam vormt het decor voor de 78ste editie van De Huishoudbeurs. En deze editie is weer volledig in lijn met de huidige tijdgeest. De huishoudens van tegenwoordig zijn immers net zo uniek en veelzijdig als de mensen die de huishoudens draaiend houden. Van alleenstaanden tot grote gezinnen, van jongvolwassenen die een woning delen tot ouders met een samengesteld gezin: anno 2025 bestaat er geen standaard huishouden meer. De Huishoudbeurs viert deze veelkleurigheid met een verrassend en gevarieerd programma waarin ruimte is voor iedere eigentijdse woonsituatie.

Huishouden anno 2025

‘De Huishoudbeurs is er voor iedereen die een huishouden runt, in welke vorm dan ook’, aldus directeur Danielle Meester-Wassink. ‘Vroeger was de vrouw de spil van het huishouden en vormden huishoudelijke apparaten het grootste segment op De Huishoudbeurs. Dat is nu veel minder, de wereld van de vrouw is groter geworden en het spectrum aan huishoudens diverser. We focussen daarom op alles wat écht telt in het leven van de moderne Nederlandse vrouw: een balans tussen wonen, werken, relaties, gezondheid en ontspanning. Het evenement biedt een unieke mix van inspiratie, innovatie en beleving waar bezoekers zichzelf herkennen, maar ook verrast worden.’

Wat kun je verwachten?

Huishoudbeurs 2025 combineert de sfeer van een indoor festival met alles wat vrouwen belangrijk vinden, van food tot fashion en van wonen tot wereldreis. Denk aan demonstraties, creatieve workshops en een veelzijdig aanbod van verrassende, trendsettende en innovatieve producten bij meer dan 300 stands. Je komt bedrijven, merken en producten tegen, ook buiten je gebruikelijke bubbel, die centraal staan in vier focussegmenten:



Body & mind: De nieuwste trends en must-haves op het gebied van mode, make-up, verzorging en accessoires.

Food & drinks: Ideeën & smaken op het gebied van de dagelijkse maaltijd, snacks en verantwoorde alternatieven.

Life & living: Waardevolle tijd met familie én voor onszelf: sporten, vakanties en tips voor gezin, studie en carrière.

Home & garden: Producten die de manier waarop mensen wonen, koken, slapen en tuinieren makkelijker maken.

Nieuwe exposanten en programmaonderdelen

Dit jaar biedt De Huishoudbeurs opnieuw een podium aan inspirerende, spraakmakende exposanten. Zo laat Suzuki de elektrische Swift stralen, introduceert Waterdrop de nieuwste herbruikbare drinkflessen en opent Medisch Centrum Boerhaave zelfs een vestiging op locatie. DOOEK presenteert bijenwasdoeken als duurzaam alternatief voor aluminium- en plasticfolie, terwijl Wecycle laat zien hoe leuk en creatief recycling van grondstoffen en apparaten kan zijn. Het merk Chammy Cosmetics onthult zijn Koreaanse skincare producten en Vintastic toont schoonmaakmiddelen op basis van natuurlijke schoonmaakazijn. Ook andere grote merken waaronder Etos, Intertoys, The Body Shop, Pharma Nord, KPN, The Pink Stuff en Robijn zijn aanwezig met hun nieuwste producten en acties.

Stereotypen doorbreken

Stereotypen rondom De Huishoudbeurs zijn verleden tijd. De helft van de ruim 100.000 bezoekers van de vorige editie was jonger dan 40 jaar en maar liefst 78% werkt, onderneemt of studeert. Dit maakt De Huishoudbeurs dé hotspot voor iedereen met een huishouden, in welke vorm dan ook. Danielle Meester-Wassink: ‘De samenstelling van onze bezoekers weerspiegelt de diversiteit van Nederland. Wij bewegen al jaren mee met de veranderingen in de maatschappij. Vooruitgang, dat is waar wij als evenement voor staan.’

Praktische informatie

Huishoudbeurs 2025 vindt plaats van 22 februari t/m 1 maart in RAI Amsterdam en is dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur en op donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Tickets zijn met vroegboekkorting verkrijgbaar vanaf €16,95 via www.huishoudbeurs.nl/tickets. Voor kinderen tot en met 4 jaar is de toegang gratis.