Dit zijn de populairste kindernamen van 2024

Laatst geüpdatet op januari 6, 2025 by Redactie

Emma en Noah zijn de populairste kindernamen van 2024. Dat blijkt uit de kindernamenlijst die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vandaag presenteert. Noah staat net als vorig jaar op de eerste plaats en werd het afgelopen jaar aan 922 jongens gegeven. Bij de meisjes is Emma, vorig jaar nog op nummer 4, de populairste naam. 657 meisjes hebben deze naam gekregen. In 2024 zijn in Nederland (tot en met november 2024) 165.594 baby’s geboren: 84.990 jongens en 80.604 meisjes.



Charlie is de meest genderneutrale voornaam. Een genderneutrale naam is een naam die ongeveer even vaak voorkomt bij zowel jongens als meisjes. Charlie werd in 2024 aan 156 meisjes en 156 jongens gegeven. Ook Robin (68 meisjes en 64 jongens) en Sammy (11 meisjes en 10 jongens) staan in de top-3.

De toppers

Het is inmiddels het zesde jaar op rij dat Noah de meest populaire jongensnaam van Nederland is. Vergeleken met 2023 werd de naam aan 34 kinderen meer gegeven. De naam Emma is gestegen van nummer 4 naar nummer 1. Ouders gaven de naam Emma aan 61 kinderen meer dan vorig jaar.



Bij de jongens behoudt Luca voor het tweede jaar op rij de tweede plaats. 755 jongens kregen deze naam, tegen 674 keer in 2023. Op de derde plaats staat, net als vorig jaar, Lucas. Verder valt op dat de jongensnaam Mees ook behoorlijk is gestegen: van plaats acht naar plaats zes. Een nieuwkomer in de top 10 is Adam, die dit jaar op de tiende plaats staat.



Bij de meisjes stijgt Emma van de vierde plaats naar de koppositie: in 2024 is deze naam 657 keer gegeven, tegenover 596 keer in 2023. Net als vorig jaar, staat Olivia op nummer twee. In 2024 gaven ouders deze naam aan 634 meisjes. De top 3 wordt afgesloten met de naam Nora, die ten aanzien van vorig jaar flink is gestegen met drie plaatsen in de ranglijst en in 2024 aan 614 meisjes werd gegeven. In 2023 kregen 543 meisjes deze naam.

De top 10 populairste kindernamen van 2023 ziet er als volgt uit:

Kindernamen per provincie

Per provincie zien we lichte verschillen in de top. In Groningen zijn Noud en Emma de populairste namen, terwijl Hidde en Lieke de lijst aanvoeren in Friesland. In Drenthe zijn Noah en Yara het vaakst gegeven en in Overijssel Luca en Nora. In Flevoland zijn Noah en Olivia het populairst en in Gelderland Mees en Julia. Noah en Nora zijn in Utrecht het populairst en Noah en Olivia zijn dat in Noord-Holland. In Zuid-Holland zijn Noah en Olivia de meest gegeven namen. In Zeeland voeren Liam en Maria de lijst aan en in Noord-Brabant Noah en Emma. In Limburg zijn Noah en Mila het populairst.

Stedelijk prentje anders

Volgens Gerrit Bloothooft, naamkundige aan de Universiteit Utrecht, laten de populairste voornamen in onder andere Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht duidelijk zien dat de sociale samenstelling van de grote steden sterk afwijkt van het landelijke gemiddelde.



Bloothooft: “De naam van de eerste mens en profeet in de islam, Adam, is de topnaam in Amsterdam en Den Haag, terwijl Mohammed dat is in Rotterdam en Sam in Utrecht. Mohammed kent meerdere varianten (vooral Mohamed in Amsterdam, en Muhammed en Muhammad in Den Haag) en die scoren allemaal hoog omdat het de voorkeursnaam voor een jongen in een islamitisch gezin is. Zo’n voorkeursnaam is er bij meisjes duidelijk niet. In Amsterdam en Den Haag is Olivia de topnaam, Inaya in Rotterdam en Noor in Utrecht. Opvallend is dat de vormen Sofia en Sophia in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag veruit de voorkeur hebben boven Sophie die landelijk op vijf staat. De uitgang op -a blijft onveranderd populair voor meisjes, met in de grote steden bijvoorbeeld nog Maya, Aya, Ayla, Liyana en Lina. Voor jongens zijn nog opvallend het chique Olivier in Rotterdam en Utrecht en de Engelse vorm Oliver in Amsterdam en Utrecht, die landelijk de top 20 niet halen.”