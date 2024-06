De ultieme checklist voor je huwelijk

Laatst geüpdatet op juni 17, 2024 by Redactie

De vraag is gesteld, de ring is om, er staan sterren in je ogen en de trouwkaarten zijn bijna klaar om de deur uit te gaan…… maar wat nu? Met zoveel taken die moeten worden afgehandeld en dingen die moeten worden geregeld, kan het plannen van een bruiloft overweldigend lijken. Als het gaat om het boeken van de locatie, is ons advies om dit zo snel mogelijk te doen, zodat je niet alleen je droomlocatie veilig kunt stellen, maar ook precies kunt kiezen wanneer je wilt trouwen. Het wordt lastiger als je het tot het laatste moment uitstelt, omdat eerdere boekingen waarschijnlijk eerder binnenkomen. Het is belangrijk om tijdens de aanloop naar jullie grote dag alles in de gaten te houden. Hier is dus een checklist voor je huwelijk om ervoor te zorgen dat alles klopt:

Checklist voor je huwelijk

Taart uitzoeken en bestellen

Zorg voor ceremoniedecor: stoelhoezen, tafelkleden, enz.

Menukaart regelen

Selecteer bloemen

Bestel goodies

Voltooi de ceremonie- en ontvangstschema’s

Trouwprogramma’s, menukaarten en/of naamkaartjes printen

Organiseren fotograaf

Organiseer DJ en afspeellijst

Maak het zitplan definitief

Bevestig de aankomsttijden en afspraken van de leverancier

Voltooi de trouwtijdlijn

Controleer licht en geluid

Houd nood-/reparatiesets bij de hand.

Toptips voor de bruid op de dag

Pak een weekendtas in

Zorg voor een tijdlijn voor de dag

Zorg voor een contact persoon

Laat je kleding en sieraden klaarleggen en bevestig je kapper en make-up als je je ter plaatse klaarmaakt.

Geef je contactpersoon de contactgegevens van je leverancier in geval van nood

Maak fooienveloppen klaar voor leveranciers

Zorg voor contant geld en een identiteitsbewijs (voor het geval dat)

Zorg ervoor dat je vóór de bruiloft maaltijden klaarmaakt voor het geval je honger krijgt

Zorg voor een plek voor de fotograaf

Zorg voor een noodpakket

Familiestukken (something borrowed, something blue) als je er gebruik van maakt

Extra schoenen – voor het geval dat

Regenkleding (paraplu) – voor het geval dat

Toptips voor de Bruidegom op de Dag

De huwelijksakte

Wat whisky om de zenuwen te kalmeren

Het pak en al zijn begeleidingen

De trouwringen

Vergeet ten slotte niet te ademen en geniet van deze romantische herinnering die je maar eens in je leven zult meemaken!