Huda Beauty Holiday Kits (limited edition)

Laatst geüpdatet op oktober 25, 2024 by Redactie

Maak je klaar voor de feestdagen met de limited Edition Huda Beauty Holiday Kits voor 2024. De Holiday Kits bevatten 2 producten die goed bij elkaar passen voor de ogen en de lippen.

Huda Beauty Eyeconic Eye Duo

Krijg oogconische ogen met deze limited edition kit! Met twee miniversies van onze cultfavoriet Huda Beauty 1 Coat WOW! Mascara en onze Life Liner Quick ‘N Easy om elke look direct glamoureus te maken. De supereenvoudige eyeliner heeft een superdunne borstelpunt van 0,03 mm die continu product afgeeft voor nauwkeurige toepassing in één veeg. Deze ultrazwarte eyeliner heeft een sterk gepigmenteerde formule die mat opdroogt en niet zal bewegen of schilferen – maar wel supergemakkelijk te verwijderen is! Houd het klassiek of wees creatief met je eyeliner en maak de look af met de bestverkochte mascara om in seconden direct intense, dramatische wimpers te creëren. Deze mascara heeft een innovatief dubbelzijdig borsteltje en een formulelaag om elke wimper te definiëren voor megakrul, directe lengte en extra volume!

Deze limited edition sets bevatten:

– 1 x Mini 1 Coat WOW! Mascara

– 1x Mini Life Liner Quick ‘N Easy in Very Vanta

Huda Beauty Obsessions Eye Kit

Deze limited edition eye kit wordt jouw nieuwe obsessie! De Creamy Obsessions Eyeshadow Palette met 9 tinten gecombineerd met een mini-Huda Beauty 1 Coat WOW! Mascara voor instant, intense en iconische ogen! De Creamy Obsessions Palette in Neutral Brown is een monochroom en veelzijdig palet met romige innovatieve, ultra-gepigmenteerde metallic, marmer en crème-tot-poeder oogschaduws! Zo gemakkelijk te gebruiken om diepte te creëren en de ogen te definiëren, de vier verschillende textuurschaduwen mengen naadloos om een ​​scala aan tijdloze looks te creëren – van zachte, alledaagse ogen tot volledige glamour! Maak de look compleet met een mini-formaat van de bestverkochte mascara! Deze innovatieve dubbelzijdige borstel en ultra-zwarte formule coaten en definiëren elke wimper voor mega krul, onmiddellijke lengte en extra volume!

Deze limited edition sets bevatten:

– 1 x Mini 1 Coat WOW! Mascara

– 1x Creamy Obsessions Eyeshadow Palette in Neutral Brown

Huda Beauty Juicy Bombshell Lip Duo

Krijg bombshell lippen met deze limited edition kit! De iconische Bombshell tint werd een cultfavoriet in de Liquid Matte Lipstick en is Huda’s favoriete tint. Deze kit bevat dus twee van de bestverkochte tinten in de favoriete producten aller tijden. De Lip Contour 2.0 in Bombshell Pinky Brown en onze FAUXFILLER Extra Shine Lip Gloss – dit is het ultieme lipduo voor direct vollere lippen. De supergepigmenteerde matte Lip Contours hebben de meest boterzachte formule die over de lippen glijdt voor het definiëren van lippen en contouren. Het is langdurig, transferproof en ultrazacht. Terwijl de FAUX FILLER lipgloss de lippen voedt terwijl het fijne lijntjes gladstrijkt en vervaagt met een faux filler effect, zonder een tintelend gevoel, gewoon volle, glanzende lippen.

HUDA HACK:

– Voeg definitie toe aan de lippen met Lip Contour 2.0 in Pinky Brown

– Voeg meer diepte toe door de buitenste randen van de lippen en de Cupidoboog te omlijnen en te definiëren.

– Gebruik de punt van de gloss applicator om de lippen te omlijnen en vul ze vervolgens in voor volle, glanzende lippen.

Deze limited edition sets bevatten:

– 1 x Mini Lip Contour 2.0 in Pinky Brown

– 1x Mini FAUXFILLER Extra Shine Lip Gloss in Bombshell

Huda Beauty Juicy Coco Lip Duo

De ultieme lipcombo om moeiteloos de meest glossy lippen te krijgen. Deze limited edition set bevat de FAUX FILLER Extra Shine Lip Gloss in de diepste heerlijke tint, Coco en de iconische Lip Contour 2.0 in Terracotta voor de sappigste pruilliplippen. Deze Holiday Kit maakt het definiëren van de lippen gemakkelijk! De Lip Contour 2.0 is een supergepigmenteerd mat lippotlood met een boterzachte formule die over de lippen glijdt om te definiëren en contouren. Terwijl de FAUX FILLER lipgloss de lippen voedt terwijl het fijne lijntjes gladstrijkt en vervaagt met een faux filler-effect, zonder een tintelend gevoel, gewoon volle, glanzende lippen.

HUDA HACK:

– Voeg definitie toe aan de lippen met Lip Contour 2.0 in Terracotta.

– Voeg meer diepte toe door de buitenste randen van de lippen en de Cupidoboog te omlijnen en te definiëren.

– Gebruik de punt van de glossapplicator om de lippen te omlijnen en vul ze vervolgens in voor volle, glanzende lippen.



Deze limited edition sets bevatten:

– 1 x Mini Lip Contour 2.0 in Terracotta

– 1x Mini FAUXFILLER Extra Shine Lip Gloss in Coco

