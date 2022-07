Recept: gegrilde Bacalao á la Portugal

Er zijn maar weinig gerechten in Portugal die zo traditioneel zijn als bacalao. Bacalao is er in honderden varianten, en in de zomer is het heerlijk op de grill. Bacalao à lagareiro is makkelijk te maken en geeft je gegarandeerd een voorproefje van Portugal. Volgens een oude legende zijn er 365 recepten voor “bacalhau”, zoals de Portugezen het noemen, één voor elke dag van het jaar. Naast kabeljauw bestaat bacalao traditioneel uit aardappelen en diverse groenten.

Recept Bacalao à lagareiro met aardappelen

Voor vier personen heb je nodig:

800 gram kabeljauw met huid en ruggengraat

1 laurierblad

8 teentjes knoflook

2 dl olijfolie, extra vierge

1 sjalot

Bijgerechten:

800 gram kleine aardappelen met schil

200 gram spinazie

5 rode chilies, in ringen gesneden

100 gram goede olijven

100 gram ingemaakte paprika’s, versnipperd

1 el citroensap

Zout en peper

Dit is wat je doet:

Kook de aardappelen in gezouten water gaar, zeef het water en laat de aardappelen afkoelen tot kamertemperatuur.

Leg de bakkeljauw op een doek of keukenpapier zodat deze goed droogt.

Knoflook en sjalotten worden in dunne ringen gesneden.

Fruit de knoflook in een pan met een beetje olijfolie.

Voeg de sjalotten toe als de knoflook zacht is. Laat het samen goed sudderen. Voeg de rest van de olijfolie en het laurierblad toe. Verwarm tot ca. 100 graden (bak het dan in de pan).

Trek opzij en laat het oliemengsel 10 minuten staan.

Bestrijk de kabeljauw met een beetje olie en gril hem met de velkant naar beneden. Leg een deksel op de grill zodat de vis tegelijk gebakken en gegrild wordt.

De vis is gaar als hij uit elkaar valt. Je controleert het door erop te tikken.

Giet voor het serveren een beetje knoflookolie over de vis.

De aardappelen worden lichtjes tegen de snijplank gedrukt zodat ze aan twee kanten een beetje plat worden, de aardappelen worden vervolgens gebakken tot ze aan beide kanten goudbruin zijn.

Voeg knoflookolie, chili, olijven, ingemaakte pepers en spinazie toe. Kruid met peper en zout.

Leg het aardappelmengsel op de bodem van het bord en leg het op de gegrilde kabeljauw. Voeg voor het serveren een beetje knoflookolie en een paar druppels citroensap toe.



Tip van de kok: De kabeljauw kan ook in de oven gebakken worden: Leg de vis op een bakplaat in de oven. Giet ongeveer de helft van het oliemengsel erover en bak de vis op een bakplaat in de oven op 220 graden gedurende 15-20 minuten. Schenk er onderweg een beetje olijfolie over zodat het sappig blijft en een mooie kleur krijgt.