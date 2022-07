Zaken waar je je nooit voor moet schamen

We denken met z’n allen dat we in een heel liberaal en vrij land wonen, maar toch zijn er nog veel zaken die zich in de taboe-sferen bevinden. Anno 2022 is dit echt niet meer nodig. We leven in een samenleving waar we moeten streven naar het bespreekbaar maken van álles. Alleen hiermee kun je ervoor zorgen dat zaken normaliseren en vervolgens opgelost kunnen worden. Welke zaken dit zijn? Lees snel verder.

Mentale problemen

Of je nu last hebt van depressies, een eetstoornis of paniekaanvallen; Mentale problemen zijn de hel! Toch heerst hier vaak nog een taboe omtrent. Mensen zoeken niet of te laat hulp waardoor problemen veel groter zijn geworden. Om dit te voorkomen is het aan te raden dit aan te pakken, nog voordat het probleem daadwerkelijk je dagelijks functioneren beïnvloedt. Door er nog opener over te zijn kunnen we de oplossing met zijn allen in gang zetten. Kortom, spread the word.

Verslaving

Ook verslaving blijft bij velen een taboe. Natuurlijk roepen we het allemaal wel eens gekscherend; ik ben verslaafd aan shoppen, snoepen of iets anders (redelijk) onschuldigs. Maar wanneer je verslaafd bent aan gokken of je hebt een alcoholverslaving, dan kan het leven behoorlijk zwaar worden. Wacht daarom ook niet te lang om hulp bij alcoholisme of drugs in te schakelen. Ook hierbij geldt; Dit heb je liever in de kiem gesmoord!

Geldproblemen

Zeker in deze dure tijden is een gebrek aan geld om je vaste lasten te kunnen betalen echt niet iets om je voor te schamen. Ook hier geldt dat het delen van je problemen wellicht veel oplost. Je zult versteld staan van de mensen die jou allemaal willen gaan helpen. Is het niet met geld, dan wel met goede adviezen. Wacht hier nooit te lang mee!

Lichamelijke klachten

Natuurlijk kan het gênant zijn om flink aan de diarree te zijn of last te hebben van je borsten. Maar wacht nooit te lang om hierover te praten. Je hoeft ook niet méteen naar de huisarts te gaan, maar overleg met je partner of iemand anders die je vertrouwt. Dit kan ervoor zorgen dat je tóch even een medische check gaat doen, óf dat je je geen zorgen meer maakt. In beide gevallen een fijn idee.

Kortom, we denken allemaal dat we heel transparant en open zijn maar dit valt in de praktijk nog wel eens tegen. Door bovenstaande zaken zoals alcoholverslaving gewoon open en eerlijk te bespreken, zorg jij ervoor dat het leven voor jezelf in ieder geval iets makkelijker wordt!