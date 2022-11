Voedselverspilling – 5 recepten op basis van vlees

Er wordt nog steeds te veel voedsel verspild in de wereld. Het is geen toeval dat vlees altijd werd beschouwd als een nobel product om met respect te consumeren en het feit dat dit voedsel de onbetwiste hoofdrolspeler is van hergebruikte gerechten bevestigt dit alleen maar. We hebben hier 5 recepten om te maken met overgebleven vlees en vleeswaren.

Soep, het tweede leven van gebraden kip

Er zijn maar weinig gerechten die meer voldoening schenken dan gebraden kip: sappig en knapperig. Maar er blijft altijd een beetje over, dat de rest van de week in de koelkast wordt bewaard voordat het helaas in de prullenbak belandt. Echt jammer, want het overgebleven witte vlees zou alle kwalificaties hebben om het gastronomische ingrediënt te worden voor een uitstekende soep, ideaal op winteravonden. Maak je favoriete bouillon door wat granen toe te voegen. 10 minuten na het einde van het koken, plaats je de stukken kip die al gekookt zijn. Maak af met zout en peper net voor het uitschakelen van het vuur en maak het gerecht af met een scheutje olijfolie.

Lees ook: De beste tips & trucs tegen voedselverspilling

Gebakken gehaktballen

Wordt je niet gek van het vlees dat overblijft van de bouillon? Maak je geen zorgen, je kunt een ​​heerlijk, snel en goedkoop gerecht krijgen. Hak het gekookte vlees fijn, of met een keukenmachine, voeg het toe aan een kom met gekookte aardappelen en meng met de geraspte schil van een citroen, parmezaan, ricotta, eieren, zout en peper. Op dit punt is het voldoende om kleine bolletjes te vormen om door paneermeel te gaan en in een pan te bakken Gebruik hete extra vierge olijfolie voor een knapperige korst en gezond frituren – of voor een licht alternatief, zet het in de oven. Hoe te matchen? Breng het naar de tafel met gegrilde groenten, een kleine portie brood en een portie fruit en qua voedingswaarde wordt een complete maaltijd geserveerd!

Vlees broodjes

Broodjes in het wit of met saus is een geweldige truc om restjes te bewaren, als er nog een paar sneetjes gebraad over zijn. Er kunnen zelfs plakjes vleeswaren in het malse vlees worden geplaatst, waardoor de hap nog lekkerder wordt. Ham is een ander smakelijk alternatief. Een heerlijk gerecht “waar je een reepje wortel of paprika aan toevoegt, vooral gewaardeerd door kinderen en ouderen, vanwege de extreme malsheid van het vlees. Kalfsvlees wordt namelijk heel vaak gebruikt als voedsel voor mensen die moeite hebben met kauwen, maar toch een hoge voedingsbehoefte hebben. Het is een bijzonder goede bron van eiwitten, niacine, vitamine B6, vitamine B12, fosfor, zink en ijzer, en 100 g kalfsvlees levert meer dan 25% van deze voedingsstoffen.

Vleesomelet, de koningin van hergebruik

Een klassieker uit de Toscaanse keuken waar iedereen van houdt, de vleesomelet is perfect om te maken met de resten van gehakt of gebakken vlees, maar ook met het vlees van de stoofpot en ragù. Het proces is snel en zeer eenvoudig. Als het vlees al gaar is, hoeft het niet eens verder gekruid te worden. Klop de eieren los, voeg zout en peper toe en voeg dan het vlees, de gehakte peterselie toe en, als het mengsel droog is, zacht maken met een paar eetlepels melk. Verhit olie in een pan, giet het mengsel en bruin aan beide kanten. En als bijgerecht? Een frisse gemengde salade, een sneetje brood en fruit, allemaal om een ​​portie koolhydraten toe te voegen aan een gerecht dat erg rijk is aan edele eiwitten zoals deze omelet.





Lees ook: 7 portemonnee-vriendelijke manieren om gezond te eten

Gevulde groenten

Overgebleven vlees en vleeswaren zijn het perfecte ingrediënt in een van de hoofdgerechten van de keuken van hergebruik: gevulde groenten. Courgette, paprika, maar ook tomaten en aubergines, alles krijgt een meer uitnodigend aspect als het wordt gevuld met een smakelijke vulling. Hak het vlees fijn, zonder bang te zijn om een ​​paar plakjes ham of mortadella toe te voegen, zelfs een klein beetje is goed voor een sterkere smaak. Meng met eieren, oud brood gedrenkt in melk en parmezaan, groen licht ook voor gekookte groenten die het deeg zachter maken, en vul de groenten. Een scheutje olie en 20 minuten in de oven zorgen voor een onvergetelijk gerecht. De restjes veredelen het gerecht vanwege hun toevoer van hoogwaardige eiwitten en vitamine B12, die uitsluitend aanwezig zijn in voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.