5 voordelen van het genieten van een kom zelfgemaakte soep

Het koudere weer in de winter is de perfecte gelegenheid om te genieten van een stevige kom zelfgemaakte soep. Of het nu een bisque of bouillon is, soepen zijn niet alleen een gemakkelijke keuze om je op te warmen, ze zijn de ultieme gezonde maaltijd of snack waar het hele gezin dol op zal zijn. Het mooiste aan deze gemakkelijke, handige maaltijd zijn de gezondheidsvoordelen die ermee gepaard gaan. Door zoveel essentiële voedselgroepen te combineren, zijn soepen rijk aan vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft om door te gaan, vooral in de koudere maanden. We geven vijf redenen waarom je deze winter meer soep zou moeten eten:

1. Soep is goedkoop

Soep maken is een geweldige manier om alle restjes die je in je koelkast hebt op te gebruiken en met een klein beetje kom je al een heel eind. Als je groenten hebt die beginnen te verwelken, kun je ze een nieuw leven geven door ze in een soep te gooien. Speel met verhoudingen en afmetingen om een ​​verwarmende, heerlijke kom vol goedheid te creëren en voeg een verscheidenheid aan kruiden en specerijen toe om nieuwe smaken te creëren.

2. Soep is gemakkelijk te bereiden

Soep is een van de gemakkelijkste, stressvrije maaltijden om te koken. Je hebt geen “chef-kok” vaardigheden nodig om een ​​verrukkelijke zelfgemaakte lekkernij te maken. Het is gewoon een kwestie van wat uien, prei of zelfs bleekselderij, water of bouillon toe te voegen en wat je maar wilt, of het nu soepgroenten, kip of wortels zijn, en wachten tot alles gaar is. Het kan niet eenvoudiger.

3. Het is goed voor je

Soepen zijn veelzijdig en je kunt ze boordevol voedzame vezelrijke groenten, vlees, linzen en bonen stoppen. En omdat soepen langzaam worden gekookt, behouden deze ingrediënten hun voedingswaarde, wat resulteert in een maaltijd in een kom die licht verteerbaar is, aantrekkelijk qua textuur en heerlijk smaakt. Doe het gewoon rustig aan met zout en room, en je kom soep zal altijd een voedzame en vullende optie zijn.

4. Je kan het makkelijk invriezen

Vergeet kant-en-klaarmaaltijden, soep is het laatste woord in kant-en-klaarmaaltijden. Om lunches of diners van tevoren te bereiden, maak je in het weekend een grote partij van je favoriete soep klaar en kun je de helft in de vriezer bewaren om er later van te genieten. Een bonus: je hebt een gezonde, zelfgemaakte maaltijd klaarstaan ​​als je het druk hebt, als het slecht weer is of als je te moe bent om te koken.

5. Het kan je immuunsysteem een ​​boost geven

Alle ingrediënten die worden gebruikt om een ​​zelfgemaakte soep te maken zijn voedzaam, dus kun je je immuunsysteem ook een extra boost geven. Een goede immuniteit begint in je darmen, en bouillon van botten zorgt voor een goed functionerend spijsverteringsstelsel omdat het eventuele gaten helpt dichten, het slijmvlies geneest en de darmen voedt met belangrijke voedingsstoffen. Bovendien is bouillon van botten mild genoeg om in bijna elk gerecht te passen zonder het risico te lopen dat het overheerst of zelfs de smaak verandert. Het is zelfs bekend dat het in soepen de smaak verbetert.

Hier een eenvoudig maar heerlijk soeprecept: Huisgemaakte kippenbouillon

INGREDIËNTEN:

2kg kippenpoten/vleugels

3 wortelen, in stukjes

3 stengels bleekselderij, fijngehakt

2 middelgrote uien, geschild, in de lengte doormidden gesneden en in vieren gesneden

4 teentjes knoflook, gepeld en geplet

1 theelepel zout

1 theelepel hele peperkorrels

3 eetlepels appelazijn

2 laurierblaadjes

3 takjes verse tijm

5-6 takjes peterselie

1 theelepel oregano

18-20 kopjes koud water

BESCHRIJVING: