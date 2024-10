Intratuin presenteert de kersttrends van 2024

Laatst geüpdatet op oktober 1, 2024 by Redactie

Voor je het weet, verruilen we de zon- overgoten dagen voor de warme gloed van kerstlichtjes en de vertrouwde klanken van Bing Crosby’s ‘White Christmas’. Terwijl we de dagen aftellen, maakt Intratuin zich alvast klaar voor de feest- dagen. De kerstexperts van Intratuin hebben hun magie laten werken en presenteren de kersttrends van 2024. Dit jaar nemen we je mee op een inspireren- de reis door vier unieke kersttrends voor 2024: Warm Luxury, Silent Shapes, Good Vibes en Winter Garden. Voor ieder wat wils, met een knipoog naar traditie én een sprankje vernieuwing. Waar je ook voor kiest, het echte kerstgevoel begint bij Intratuin. Bekijk hieronder de kersttrends van 2024.

WARM LUXURY

Chic en Cosy

Bij de Warm Luxury kersttrend 2024 komen luxe en comfort perfect samen. Het gaat om een uitgebalanceerd interieur waarin diepe warme kleuren en kwalitatieve materialen zorgen voor een elegante uitstraling. Organische vormen en strakke lijnen zorgen voor een verrassend luxe effect. Subtiele zwarte en gouden accenten, zoals een elegante kandelaar, geven een modern karakter zonder de balans te verstoren.

KLEUREN

Neutrale kleuren van koel grijs tot warm bruin vormen de basis voor deze trend, daarnaast spelen koper en goud een mooie bijrol. Donkerfuchsia en lila zorgen voor vernieuwing en een frisse look.

WARM LUXURY MUSTHAVES

Deze trend draait om fijne accenten die een rijke en warme sfeer creëren. Denk aan een elegante gouden slinger of subtiele verlichting in een kerstbal. Combineer dit met accessoires in geometrische vormen zoals sterren voor een moderne look. Een Warm Luxury boom vul je met kerstballen en ornamenten met gouden versiering of marmer effect voor een luxe uitstraling.

GROENE GASTEN

Ook het groen bij deze trend ademt luxe. Ga voor een plant met een ‘glimmertje’, zoals de Calathea. Of kies voor planten met een elegante glans zoals de Polyscias fabian. Ontvang je gasten warm met een mooie krans aan de deur, rijk gevuld met dennen- appels.

SILENT SHAPES

Rust en Ontspanning

Ben je op zoek naar rust en ontspanning tijdens de chaotische kerstdrukte? Dan is de Silent Shapes kersttrend 2024 met haar vriendelijke en huiselijke karakter een goede keuze. Deze trend ademt harmonie door het gebruik van neutrale en warme kleuren. Natuurlijke materialen zoals licht hout en keramiek voeren hierbij de boventoon. Jouw huiselijke, ingetogen kerstinterieur met een natuurlijke touch vormt een kalm toevluchtsoord tijdens de feestdagen.

KLEUREN

De Silent shapes trend heeft een neutrale kleurkaart van licht- tot donkerbruin. Hier worden koper en zilver aan toegevoegd. Dit is een kleurkaart die rust uitstraalt.

SILENT SHAPES MUSTHAVES

Dankzij de natuurlijke en zachte kleuren in deze trend, kun je volop variëren met verschillende structuren en materialen. Versier je kerstboom met ballen en ornamenten van fijn tot grof en van papiermaché tot strass. Ruil je klassieke kerstitems in voor alternatieve, maar stijlvolle opties; denk aan kerststerren van papier of hout en keramieken kerst- engelen of boompjes. Voeg her en der een vleug- je glinstering toe voor dat extra magische kerstgevoel.

GROENE GASTEN

De neutrale tonen worden doorgetrokken in het groen dat past bij deze trend. Ga voor de Fittonia met een wit mozaïekpatroon in het blad of de wint-bonte Calathea white fusion. Plaats katoentakken en de judaspenning in een mooie tijdloze vaas om helemaal in de sfeer van deze trend te blijven.

GOOD VIBES

Kleurrijke Kerst

Voor velen is kerst een tijd van gezelligheid en samenzijn. De Good Vibes-trend speelt hier op een moderne manier op in door verrassende kleuren, prints en materialen met elkaar te combineren. Speels geblokte vaasjes, en bontgekleurde kandelaars en kerstboompjes lijken misschien willekeurig gekozen, maar vullen elkaar perfect aan. Door kussens met vrolijke dessins toe te voegen zorg je voor warmte, waardoor je interieur als een vrolijke cocon om je heen sluit. Zo creëer je een uitnodigende, feestelijke sfeer waar iedereen zich thuis voelt.

KLEUREN

In deze trend worden lichte, felle en donkere kleuren gecombineerd. Mintgroen, petrol en donkerpaars zijn de opvallende kleuren van nu, terwijl oker, roze en oranje warmte toevoegen.

GOOD VIBES MUSTHAVES

Wie zegt dat je slechts één boom in je huis kan zetten? Bij de Good Vibes trend vind je kerstboom(pjes) terug in alle soorten en maten. Ga voor gekleurde glazen boompjes of juist geblokt met glitters En de grote boom? Die blijft natuurlijk niet achter! Deze hang je vol met ballen in levendige kleuren en vrolijke patronen. Ga voor ballen versierd met garen, franjes en glitters en ornamenten van iriserend- of spiegelglas. Zo wordt het een echt pronkstuk in de kamer.

GROENE GASTEN

Het groen passend bij de Good Vibes trend is kleurrijk en speels. Een spannende combinatie ontstaat door één soort bloem in verschillende kleuren te gebruiken. Denk aan dahlia’s in al zijn variaties of een bont boeket met rozenbottel. Ook de Cattleya en jewel orchid passen perfect bij deze trend en brengen een vrolijke sfeer in huis.

WINTER GARDEN

Ode aan de natuur

Deze Kerst brengt de Winter Garden trend de schoonheid van de natuur naar binnen. Voor inspiratie hoef je niet ver te zoeken, we vieren de wonderen van de natuur dichtbij huis. Neem eens een kijkje in je achtertuin of het park om de hoek en verwonder je. Denk aan vogels met hun nestjes of struiken met gekleurde besjes. Verwacht van deze trend natuurgetrouwe details zoals bladmotieven, vruchten en paddenstoelen. Het resultaat is een kerstinterieur met een warme, vertrouwde en harmonieuze uitstraling.

KLEUREN

In de Winter Garden trend zien we de bekende kerstkleuren rood, groen en goud, verrijkt met natuurlijke beige tinten. Spargroen en lichtblauw geven de traditionele trend een frisse twist.

WINTER GARDEN MUSTHAVES

Voor een echte Winter Garden sfeer in huis, omring je jezelf met decoraties die de natuur weerspiegelen. Denk aan takken en kransen van mistletoe, vruchten en bessen. Kies voor natuurgetrouwe accessoires in de vorm van paddenstoelen of pompoenen. In de boom vind je dieren zoals eekhoorntjes, uiltjes en egeltjes terug. Ook het klassieke vogeltje maakt dit jaar weer zijn opwachting in de boom, maar dan in een modern Nederlands jasje. Kerstverlichting met subtiele glittereffecten voegen een vleugje magie toe.

GROENE GASTEN

Het groen dat bij Winter Garden hoort, bestaat uit klassieke kerstplanten: ga jij voor de bromelia’s, amaryllissen of toch kerststerren? Ilextakken met hun rode besjes zijn een prachtige aanvulling die perfect passen bij de natuurlijke sfeer van deze trend.

Dit zijn de kersttrends van 2024! Heb jij al zin in de kerst?