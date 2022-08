Genieten van bruisende bromelia’s

Om te genieten van ‘tropische vibes’ hoef je echt niet op vakantie. Een exotische sfeer creëer je eenvoudig thuis met bromelia’s. Met deze kleurrijke kamerplanten begint het interieur als vanzelf te bruisen. Bromelia’s komen van oorsprong uit de jungles in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Je herkent ze aan hun opvallende bloeiwijze met felgekleurde trompetten, lepels, veren en kelken.

Aandachtstrekker

Wat wij gemakshalve bloemen noemen, zijn eigenlijk de gekleurde schutbladeren van bromelia’s. Die trekken de aandacht door hun bijzondere vorm: van gele trompet tot oranje lepel en van paarse veer tot roze kelk. De eigenlijke bloemetjes zijn klein en vallen nauwelijks op. Bromelia’s hebben ook een grote diversiteit qua bladvorm en kleur. Kortom, met bromelia’s is het zeker niet saai in huis!

Scandinavisch of retro

Of je nu een rustig, Scandinavisch interieur hebt of juist wat meer uitgesproken zoals een retro-look… bromelia’s passen bij elke stijl. Ze geven letterlijk een natuurlijke uitstraling maar de exotische bloem zorgt voor een beetje extra pit. En dat hoeft niet beperkt te blijven tot de woonkamer. Bromelia’s zorgen ook in de woonkeuken, slaapkamer en op de (thuis)werkplek voor een natuurlijk, exotisch sfeertje.

Verzorging

Bromelia’s staan net als de meeste andere kamerplanten graag op een lichte plek, maar niet in de volle zon. Watergeven doe je wel net even anders. In de natuur vangen bromelia’s regendruppels op via hun bladeren en die geleiden het water naar de kelk. Daar ontstaat een ‘vijvertje’ waaruit de bromelia drinkt. Boots dit thuis na en giet een slokje water in de rozet van bladeren. Geef maar heel spaarzaam water op de potgrond. Gemiddeld bloeien bromelia’s drie tot zes maanden.

Gezondheidseffect

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de bromelia, als geen andere plant, razendsnel de lucht zuivert. Binnen 12 uur heeft de plant zo’n 80% van schadelijke gassen in huis opgenomen en afgebroken. Klachten als hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid nemen daardoor af. Hoe meer planten, hoe sterker het gezondheidseffect. Daarnaast produceren bromeliasoorten Vriesea, Ananas en Aechmea, in tegenstelling tot de meeste kamerplanten, niet overdag maar ‘s nachts zuurstof. Dat stimuleert een diepe slaap en vermindert snurken. Het kan dus zeker geen kwaad om ook een aantal van deze bromelia’s in de slaapkamer te zetten.



