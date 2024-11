Kinderen omarmen fantasiewereld en magie in hun spel

Laatst geüpdatet op november 21, 2024 by Redactie

Nederlandse kinderen omarmen de fantasiewereld. Tovenarij, vliegen en tijdreizen zijn de magische krachten die kinderen graag willen bezitten. Dat blijkt uit recent onderzoek van One4all Cadeaukaarten, uitgevoerd onder meer dan 1.000 Nederlandse ouders. Het onderzoek onthult dat verhalen vol magie en avontuur een belangrijke plek innemen in het dagelijks spel van kinderen. Maar liefst 88% van hen geeft aan vaak in hun eigen fantasiewereld te spelen.



De aantrekkingskracht van magie in het spel van kinderen is duidelijk. Bijna de helft van de kinderen kiest in hun fantasiespel voor een heldenrol, zoals een avonturier, terwijl anderen de voorkeur geven aan magische wezens zoals tovenaars en feeën (21%) of ontdekkingsreizigers (20%). Wanneer kinderen de mogelijkheid hebben om een magische kracht te kiezen, blijft toveren de grootste wens (44%), gevolgd door de kracht om te kunnen vliegen (27%) en onzichtbaar te zijn (15%).

Speelgoed stimuleert fantasie en magie

Het onderzoek laat ook zien dat speelgoed een onmisbare bron is voor het stimuleren van de verbeeldingskracht. Ruim de helft van de ouders (51%) geeft aan dat speelgoed hun kinderen helpt om creatief bezig te zijn en hun eigen verhalen te verzinnen. Vooral poppen en actiefiguren (34%), bouwsets (29%) en magische accessoires zoals toverstokken (9%) blijken de verbeelding van kinderen aan te wakkeren.

Een magische Sinterklaastijd

Met het oog op de naderende Sinterklaastijd is het extra bijzonder om te zien hoe deze feestelijke periode naadloos aansluit op de verbeeldingswereld van kinderen. Sinterklaas is dan ook de perfecte gelegenheid om cadeaus te geven die deze magische interesses stimuleren. De One4all Cadeaukaart biedt kinderen daarbij de mogelijkheid om hun fantasie de vrije loop te laten tijdens het kiezen van hun favoriete cadeau.



“Sinterklaas is een magische tijd voor veel kinderen, en uit ons onderzoek blijkt wat een grote rol magie nog steeds speelt in hun leven. Verbeelding en fantasie spelen een cruciale rol in hun spel, en cadeaus die zij tijdens Sinterklaas ontvangen kunnen deze fantasiewerelden versterken. Of het nu gaat om speelgoed dat de verbeelding prikkelt of een cadeaukaart waarmee ze zelf iets kunnen kiezen – met de juiste geschenken kunnen kinderen hun eigen magische avonturen bedenken en beleven ” aldus Louise Hickey EMEA Marketing Director One4all Cadeaukaarten.