Laatst geüpdatet op oktober 24, 2024 by Redactie

Op 16 november vindt de derde editie van het Natural Wine Festival A’dam, het grootste natuurwijnfestival van Nederland, plaats in De Hallen. Wijnmakers uit heel Europa zijn persoonlijk aanwezig. Met een paar honderd open wijnen om te proeven, een uitgebreide saké tasting, vijfentwintig workshops, een pop-up restaurant, oesterbar met wine-pairings en minimarkt krijgen wijnliefhebbers – van leek tot wijn nerd – een deep dive in de wereld van natuurwijn. Het festival heeft als doel om verder te gaan dan de hype, en de bezoeker mee te nemen in de wereld van de natuurwijnmaker. Een wereld van ecologische landbouw, vakmanschap en ‘joie de vivre’.

Workshops, masterclasses en pop-up restaurant met food-wine pairings

NWFA biedt naast wijnproeven, een divers programma vol workshops en masterclasses. Doe mee aan een workshop natuurwijn voor beginners of ontdek het onbekende met een blindtasting door wijnschrijver Simon Woolf. Akker je door de wetenschap en de kunst van regeneratieve landbouw met de Portugese wijnmaker Antonio Roade van wijnhuis Lagar do Vento of ervaar de stilte tijdens de ‘meditatie wijn experience’. Leer over champagne tijdens de bruisende workshop door L’ Atelier du Champagne of daag jezelf uit om onbevangen over wijn te spreken in de ‘poetry & wine’ workshop. Het pop-up restaurant is tot 0:00 open en serveert een verrassende kaart met wine pairings.

Highlights: van rockstars tot regeneratieve innovators

Op het NWFA presenteren geselecteerde importeurs hun wijnmakers en er zijn een aantal nieuwe wijnmakers aanwezig met wijnen die voor het eerst in Nederland te proeven zijn. Zo is Beaujolais grootmeester Henri-Paul Thillardon per unicum in Nederland. Op het festival is ook de Slowaakse wijnmaker Marek Uhnák (Picina Cajkov) aanwezig, die uiterst complexe en tegelijk drinkbare wijnen maakt. Een derde highlight is Stefano Novello: hij maakt met zijn wijngaard Ronco Severo hoog aangeschreven, aromatische oranje wijnen en prachtige rode, in het Italiaanse Friulië. De Nederlandse importeur Yoikokochi presenteert een uitgebreide selectie ‘Junmaishu sakés; bijzonder mooie sakés zonder toevoegingen.

Pure wijn is de wijn van de toekomst

Natuurwijnen, waarbij de druif verbouwd wordt zonder pesticiden (biologisch en biodynamisch) met minimale toevoegingen tijdens het wijnmaken, zijn sterk in opmars. De wijnen weerspiegelen bij uitstek het terroir: de unieke combinatie van bodem, klimaat en topografie die de druiven beïnvloedt.

Peter van Rhoon, founder en creatief directeur van het Natural Wine Festival: “Hoe meer je aan wijnen toevoegt, hoe meer je de smaak plat slaat. Dat is wat er veel gebeurt in massa wijnen. Goede natuurwijnen zijn spannend, zitten vol leven en emotie en zijn uitgesproken. Ze worden gemaakt met respect voor het land, door innovators die gebruikmakend van oldschool technieken en de kennis van het wijn maken anno nu, de ruimte nemen om te experimenteren. Daarmee zijn het de wijnen van de toekomst.”

Niet alleen voor de ‘havermelkelite’

Natuurwijn kwam internationaal onder de aandacht toen toprestaurant Noma het twintig jaar geleden op de kaart zette. Peter van Rhoon vervolgt: “Natuurwijn mag dan een snelgroeiend segment zijn in de stedelijke horeca – en inmiddels gaat die populariteit ver voorbij de ‘havermelkelite’ -, het is ook een sterk polariserende categorie. Natuurwijnen zijn niet gefilterd, daarmee vaak troebel en hebben regelmatig een ander geur en smaakprofiel dan conventionele wijnen. In de traditionele wijnwereld is men bijvoorbeeld gewend aan heldere wijnen. Maar door een wijn niet te filteren houd je regelmatig meer smaak over. Als je een wijnliefhebber bent, of je nu wel of niet ingevoerd bent in natuurwijn, dan gaat er letterlijk een wereld voor je open op het NWFA. We streven ernaar om het meest avontuurlijke wijnevenement in Nederland neer te zetten. Ik twijfel er niet aan dat je een aantal wijnen zal proeven waar je verliefd op wordt.”



Jan van Lissum, eigenaar van de grootste wijnbeurs voor professionals ‘Wine Professional’ en Wine Director van het Natural Wine Festival: “De wijnwereld is aan het veranderen. Wijnmakers moeten steeds meer moeten verantwoorden wat er in hun wijnen zit, en wijndrinkers kiezen steeds vaker voor andere smaken. Op het Natural Wine Festival presenteren we geselecteerde, hoogwaardige wijnmakers en hun wijnen, in samenwerking met de importeurs die zich iedere dag hard maken voor topkwaliteit.”

Praktische informatie

Het Natural Wine Festival vindt op 16 november plaats in De Hallen Studio’s en Denim City in De Hallen, Hannie Dankbaarpassage 18-22 in Amsterdam. Wijnproeven kan van 12.00-18.15. Pop-up restaurant Glamping Culinair is tot 24.00 geopend. Tickets kosten € 39,50- inclusief toegang tot één workshop (workshops vanaf 1 november te reserveren, zolang beschikbaar). Op 18 november vindt het evenement voor horeca professionals plaats.