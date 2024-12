Rode bosbes en cranberry: wat is het verschil?

Laatst geüpdatet op december 18, 2024 by Redactie

Rode bosbessen en cranberry worden zelden puur gegeten vanwege hun scherpe, zure aroma. Bewerkt smaken ze veel lekkerder dan sap, compote of fruitsaus met wild of gebakken camembert. De rode bessen worden vaak met elkaar verward, al zijn er enkele verschillen.

Lees ook: De gezondheidsvoordelen van cranberry’s

Groei

Rode bosbessen en cranberry behoren tot hetzelfde geslacht als bosbessen. De cranberry (Vaccinium vitis idaea) groeit in Europa in het wild in naaldbossen en heidevelden. De bessen ter grootte van een erwt hangen in korte trossen aan een dwergstruik van amper dertig centimeter hoog. Tijdens het rijpingsproces verkleurt de schil van wit naar licht naar scharlakenrood, terwijl het stevige vruchtvlees wit blijft.



De cranberry (Vaccinium macrocarpon) is ook bekend onder namen als ‘cranberry met grote vruchten’ of ‘craneberry’. Het Amerikaanse familielid van de cranberry groeit kruipend en wordt op grote schaal geteeld. De robijnrode vruchten hebben het formaat van een kers en zien er als ze rijp zijn uit als hele grote veenbessen. Het stevige vruchtvlees is witachtig met ingebedde zaden en vier kleine luchtkamers. Het aroma is iets milder dan dat van veenbessen.

Vergelijkbare ingrediënten

Rode bosbessen en cranberry hebben vergelijkbare ingrediënten – zoals pectines, organische zuren, mineralen zoals kalium en vitamines zoals vitamine C (11-12 mg per 100 g). De fenolen die het bevat zijn bijzonder waardevol voor de gezondheid: Oligomere proanthocyanidinen, kortweg OPC, hebben onder meer ontstekingsremmende en antibacteriële effecten. Regelmatige consumptie van cranberry- en cranberrysap zou vooral urineweginfecties helpen voorkomen. De onderzoekssituatie is echter niet duidelijk, dus als je klachten hebt, is het altijd raadzaam medisch advies en behandeling in te winnen.

Lees ook: Recept Cranberry Cheescake

Eten en bewaren

Op de Nederlandse markt vindt de consument vooral bewerkte producten zoals sap, siroop, compote, jam en gelei. De vrucht is ook geschikt voor taarten en muffins, zoete desserts en gedroogd als fruitige toevoeging aan muesli. Verse en diepgevroren cranberry’s zijn buiten de delicatessenafdelingen minder algemeen verkrijgbaar, maar in de herfstmaanden zijn verse cranberry’s nu vaker in de winkels te vinden. Door de doorgaans lange transportroutes hebben deze, zowel vers als verwerkt, een slechtere ecologische voetafdruk dan cranberrry’s uit wilde collecties in Noord- en Oost-Europa.