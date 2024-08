Street Art in Boedapest: een openluchtmuseum

Laatst geüpdatet op augustus 20, 2024 by Redactie

De Hongaarse hoofdstad Boedapest vestigt zich als een van Europa’s belangrijkste bestemmingen voor street art, dankzij een levendige gemeenschap van kunstenaars en groeiende internationale erkenning. De street art van Boedapest verfraait niet alleen de stad, maar biedt ook een kijkje in de sociale en culturele dynamiek ervan. De nieuwe kunstgolf is uniek en heeft als enige doel is om openbare ruimtes te transformeren in galeries, waardoor burgers en bezoekers bewustzijn en reflecties over het dagelijks leven of ironie en vreugde krijgen. Street art en graffiti zijn verspreid over Boedapest en het zoeken naar deze verborgen juweeltjes is een unieke manier om de stad te verkennen en jezelf onder te dompelen in de artistieke sfeer – het is alsof je een openluchttentoonstelling bezoekt!

De hele stad is rijk aan street art, maar de meest suggestieve voorbeelden zijn geconcentreerd in de Joodse wijk, in het 7e district dat het centrum is geworden van de stedelijke kunstcultuur van Boedapest, met veel iconische muurschilderingen op loopafstand van elkaar. De buurt nodigde, na getekend te zijn door de Tweede Wereldoorlog, kunstenaars van over de hele wereld uit om verwoeste gebouwen te transformeren met hedendaagse muurschilderingen, waardoor de omgeving nieuwe energie en creativiteit kreeg. Tot de beroemdste creaties behoren de muurschilderingen van Neopaint Works, die scènes uit het dagelijks leven en historische figuren uitbeelden, en de werken van internationale straatartiesten die hun stempel op de stad hebben gedrukt.

De stadsroute begint vlakbij de synagoge waar je een prachtig portret tegenkomt van keizerin Elizabeth, die de wijk zijn naam geeft: Erzsébetváros, oftewel “Elizabeths stad”. Eenmaal aangekomen in Kazinczy Street, beroemd om zijn kleurrijke muurschilderingen, kun je het werk “Rubik’s Cube” van Neopaint Works bewonderen, een van de meest geliefde artiesten. Het suggereert de oplossing van de beroemde puzzel gemaakt door de Hongaar Erno Rubik. De muurschildering is in 2014 geschilderd voor de veertigste verjaardag van de Rubiks kubus en de zeventigste verjaardag van zijn uitvinder.

Niet ver daarvandaan is een muur gekleurd door de Spaanse kunstenaar Okuda een eerbetoon aan de “Engel van Boedapest”, de Spaanse diplomaat Angel Sanz Briz die tijdens de Tweede Wereldoorlog veel Hongaarse Joden van deportatie heeft gered. Ook in de Joodse wijk, nu het centrum van het nachtleven, bevordert de muurschildering van de Britse kunstenaar Luke Embden tolerantie en eenheid met de uitnodiging ‘Love Thy Neighbour’. In via Kertész 27 toont de muurschildering van de Spanjaard Dan Ferrer, geïnspireerd door Alice in Wonderland, echter een meisje dat zich bevrijdt van haar beperkingen als symbool van hoop voor de toekomst.

De laatste, verplichte stop is de Szimpla Kert, de eerste en bekendste ruïnebar in Boedapest. Een plek geopend in een verlaten gebouw en meer dan excentriek ingericht, met extravagant, kitsch en allerlei soorten voorwerpen, waar felle kleuren, muziek en kunst de boventoon voeren.