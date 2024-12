Unieke nieuwe diersoort voor GaiaZOO

Laatst geüpdatet op december 11, 2024 by Redactie

Groot nieuws uit de Kerkraadse dierentuin. Nu het einde van het jaar nadert, maakt de Zuid-Limburgse dierentuin haar plannen voor het komend jaar bekend. In de loop van volgend jaar opent GaiaZOO een verblijf voor een bijzonder en bedreigd dier dat de steun van de mens hard nodig heeft: de geelvoet-rotswallaby. Wallabies zijn kleine tot middelgrote buideldieren en zijn nauw verwant aan de kangoeroes.

Bijzondere nieuwe diersoort in GaiaZOO

Helemaal aan de andere kant van de wereld, in het hart van Australië, leeft een unieke kangoeroesoort: de geelvoet-rotswallaby. GaiaZOO is de eerste en enige dierentuin in Nederland waar deze bedreigde dieren vanaf volgend jaar te zien zijn. Dat daarvoor zelfs toestemming van de Australische overheid nodig is, geeft wel aan hoe bijzonder dit is. Op dit moment wordt er gebouwd aan hun nieuwe leefomgeving die wordt gevormd door een prachtig landschap van speciaal geselecteerde rotsblokken uit een Belgische groeve in Malmedy op minder dan een uur afstand van GaiaZOO. De wallabies worden de eerste dieren die bezoekers tegenkomen na het passeren van de kassa’s.

Gezelligheid met een zachte G

Natuurlijk is GaiaZOO op de eerste plaats een dierentuin, maar ook een prachtig park om te wandelen en te ontspannen in de natuur. Volgend jaar wordt er een nieuw sfeervol horecapunt geopend luisterend naar de naam Hortensia. Te midden van fleurige hortensiastruiken kunnen bezoekers op het Limburgse boerenerf vanaf volgend jaar genieten van koffie, zoetigheden en ijs. Een voormalige hooischuur wordt omgebouwd tot een gezellig koffiehuisje. En omdat de missie van GaiaZOO is om bezoekers altijd te laten ervaren hoe bijzonder onze aarde is, fungeert hetzelfde vakwerkhuisje ook als stal voor de ezels en geiten, uiteraard hygiënisch van elkaar gescheiden. Daarnaast wordt een nieuw terras toegevoegd. Dit terras biedt uitzicht op de speeltuin, waar binnenkort een imposante nieuwe speeltoren voor de jonge bezoekers zal gaan verrijzen. Dit wordt een nieuw speeltoestel in het hart van het park. Mét de hoogste glijbaan van GaiaZOO.



