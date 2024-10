Laatst geüpdatet op oktober 29, 2024 by Redactie

In november komt de tuin of het terras er vaak grauw uit te zien. Veel planten (en bomen) laten hun blad vallen en pas in het voorjaar lopen ze weer opnieuw uit. Met groenblijvers geef je de tuin een permanent groene uitstraling, ook in herfst en winter. Er zijn volop ‘evergreens’ die je op een mooie, droge novemberdag in de tuin of in potten kunt planten. Zo ga je eenvoudig van grauw naar groen!

Hemelse bamboe

Nandina is een elegante struik met puntige bladeren en wordt ook wel hemelse bamboe genoemd. Dat is wel een beetje misleidend want de groenblijvende plant is weliswaar hemels mooi maar geen bamboe. In het najaar heeft de plant prachtig rood blad dat richting het voorjaar lichtrood wordt en in de zomer groen. Dan verschijnen er ook witte, pluimvormige bloemen. In de herfst zit de plant vol met besjes.

Leucothoe

Leucothoe is een echte groenblijver. Al hoewel… afhankelijk van het soort verandert het langwerpige blad in het najaar van groen naar geel, roze, rood of paars. Hoe lichter de struik staat, hoe sterker de verkleuring. Aan het eind van het voorjaar verschijnen er trossen met witte of roze klokvormige bloemetjes.

Skimmia

Het leerachtige blad van Skimmia blijft het hele jaar door permanent groen. In de herfst en winter zit de plant vol knoppen. De kleur daarvan verschilt per soort en kan wit, roze, paars of rood zijn. Pas richting het voorjaar openen de knoppen zich en verschijnen er kleine bloemetjes die een friszoet parfum verspreiden.

Japanse roos

De Japanse roos is beter bekend onder zijn botanische naam: Camelia. Het is een groenblijvende, langbloeiende struik met donkergroene, glanzende bladeren. De roosachtige bloemen zijn schitterend en soms wel 12 centimeter groot. De kleur varieert van wit tot paars en rood. Veel soorten laten hun bloemen van februari tot mei zien, maar er zijn ook camelia’s die bloeien vanaf oktober en november.

Schijnhulst

Schijnhulst (Osmanthus) is een groenblijvende heester die een beetje op hulst lijkt. Het verschil zit in de blaadjes: bij hulst zijn ze over de tak verspreid en bij schijnhulst zitten ze pal tegenover elkaar. Ze verkleuren in het najaar naar geel en rood en in het voorjaar verschijnen er geurende bloemetjes. Omdat Osmanthus zo’n 2 meter hoog kan worden, kun je ‘m ook als haag aanplanten. Wil je schijnhulst liever kort houden? Snoei ‘m dan na de bloei weer in model.

Aanplanten

November is een uitstekende periode om groenblijvers in de tuin te zetten. Het groeiseizoen is voorbij en de planten gaan bovengronds in winterslaap. Onder de grond gaat het wortelgestel juist groeien. Dat zorgt voor extra sterke planten die goed bestand zijn tegen droge en warme zomers. Voor wie groenblijvers in potten op balkon of terras wil zetten: zorg voor een goede afwatering. Dat gaat heel eenvoudig door een gat in de bodem van de pot te boren en hydrokorrels te gebruiken.



Fotocredit: Mooiwatplantendoen.nl