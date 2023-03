Avocado’s zijn in wezen de enige vrucht met goede vetten en leveren 6 gram per portie, wat een derde is van een middelgrote avocado of 50 gram. Ze smaken heerlijk en zijn voedzaam, waardoor ze een superfood zijn met supervoordelen.

Deze goede vetten hebben voordelen voor de gezondheid van het hart, waaronder het helpen verlagen van het LDL- of slechte cholesterolgehalte bij het vervangen van verzadigde vetten. Meer dan 75% van de vetten in avocado’s zijn van de “goede” soort, voornamelijk enkelvoudig onverzadigde vetten – het type dat in olijfolie wordt aangetroffen.



Naast de voordelen voor de gezondheid van het hart, zijn goede vetten essentieel voor de groei en ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel en de gezondheid van de hersenen, en stimuleren ze de opname van in vet oplosbare vitamines, waaronder vitamine D, E en A, die een cruciale rol spelen bij het in stand houden van het immuunsysteem. functie.

Lees ook: 7 avocado hacks

Goede vetten en goede smaak

We delen een vetrijk recept: Avocado, Chipotle Rubbed Zalm en Rucola Salade – vol goede vetten en een heerlijke smaak.

Avocado, Chipotle Rubbed Zalm en Rucola Salade Recept:

4 porties

Ingrediënten:

6 eetlepels vers geperst limoensap

4 eetlepels olijfolie

3 eetlepels adobosaus van chipotles

1 theelepel Dijon-stijl mosterd

1 theelepel agavenectar of honing

1 theelepel koosjer zout

1 theelepel versgemalen zwarte peper

1 pond zalmfilet, met vel

1/4 rode ui, gesnipperd

1 zak verse rucola

2 grote avocado’s, gehalveerd, ontpit en in hapklare stukjes gesneden

Zalmmarinade maken:

Voeg in een middelgrote mengkom 2 eetlepels vers geperst limoensap, 2 eetlepels olijfolie, 3 eetlepels chipotle in adobosaus, ½ theelepel Dijon, ½ theelepel agave, ½ theelepel zout en ½ theelepel peper toe.



Leg de zalmfilet met de huid naar beneden in een bakje en bedek het met de marinade. Laat de zalmmarinade van 10 minuten buiten de koelkast tot 24 uur afgedekt in de koelkast liggen.



Als je klaar bent om te koken, haal je de zalm uit de koelkast. Verwarm de oven voor op 200 graden. Zet het rooster in het midden van de oven.



Bekleed een kleine, omrande bakplaat met bakpapier. Leg de zalm op het bakpapier en schraap de overgebleven marinade in de bak over de zalm. Bak 15 tot 20 minuten in de oven, afhankelijk van de dikte van de zalm – hij is klaar als hij gemakkelijk uit elkaar valt met een vork. Haal uit de oven, laat afkoelen.

Lees ook: Hoe koop je een perfecte avocado?

Om de vinaigrette te maken:

Voeg in een slakom 4 eetlepels vers geperst limoensap, 2 eetlepels olijfolie, ½ theelepel Dijon, ½ theelepel agavenectar of honing, ½ theelepel zout en een halve theelepel zwarte peper toe. Klop goed. Voeg de gesnipperde ui toe en meng met de vinaigrette. Laat het een paar minuten zitten.



Als de zalm voldoende is afgekoeld, verwijder dan de schil en breek hem in hapklare brokken. Als je klaar bent om te serveren, meng je de vinaigrette en de rode ui opnieuw, zodat de vinaigrette geëmulgeerd is. Voeg de rucola toe en meng. Proef op zout en peper, voeg eventueel meer toe. Voeg de stukjes zalm en avocado toe, meng voorzichtig en serveer.