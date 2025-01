Adembenemende wandelroutes op Tenerife

Laatst geüpdatet op januari 13, 2025 by Redactie

Tenerife staat al jaar en dag bekend om haar uitgebreide wandelaanbod. Het eiland herbergt dan ook enkele van de meest gevarieerde wandelroutes van Europa, waaronder de maanachtige landschappen van het Nationaal Park El Teide en het groene Anaga Natuurpark. Het wandelaanbod wordt ook constant uitgebreid waardoor het eiland nu al meer dan 1.500 kilometer aan goedgekeurde wandelpaden telt. De meeste daarvan lopen door de 43 beschermde natuurgebieden die het eiland rijk is. Wij zetten hieronder enkele wandelroutes op Tenerife op een rijtje die je absoluut moet ontdekken.

GR-131: Een iconische reis dwars door Tenerife

Een van de meest bekende langeafstandswandelingen van Tenerife is de GR-131, onderdeel van de Europese E-7 Route. Deze route van maar liefst 85 kilometer doorkruist het eiland van noord naar zuid, langs enkele van de meest gevarieerde landschappen die Tenerife te bieden heeft. De route loopt dwars door het indrukwekkende Nationaal Park El Teide. En de wandelpaden zijn goed gemarkeerd. Ideaal dus voor wandelaars die het eiland comfortabel in al zijn diversiteit willen ervaren.

Barranco de Masca: Ontdek het meest spectaculaire ravijn van het eiland

Het Masca-ravijn is een van de spectaculairste natuurwonderen van Tenerife en het ravijn afwandelen is een absolute must-do voor wandelliefhebbers. De route is gelegen in het Teno natuurpark en voert je van het pittoreske dorpje Masca naar de kust, langs steile kloven met unieke fauna en flora. Tijdens de afdaling en beklimming kan je ervoor kiezen om langs de zee te lopen, voor de meest indrukwekkende uitzichten. Met een totale lengte van 10 kilometer en een gemiddelde moeilijkheidsgraad biedt het een uitdagende tocht van ongeveer zeven uur. Na een renovatie is de route sinds 2021 weer open voor het publiek, maar de toegang wordt gecontroleerd om de kwetsbare natuur te beschermen. Vooraf reserveren is verplicht en je kan de wandeling zowel zelfstandig als onder begeleiding van een gids maken.

Barranco del Infierno: Een avontuur voor het hele gezin

Barranco del Infierno is een kloof die zich over ongeveer 6 kilometer uitstrekt en start in het pittoreske dorpje Adeje. Dit is een beschermd natuurgebied dat gekend is voor zijn indrukwekkende landschappen, weelderige vegetatie en kristalheldere waterstromen. De naam, die letterlijk “het ravijn van de hel” betekent, verwijst naar de steile paden die wandelaars volgen. De route begint op een hoogte van 350 meter boven zeeniveau en biedt een prachtig uitzicht over het zuiden van het eiland. Barranco del Infierno heeft een middelmatige tot lage moeilijkheidsgraad, waardoor het de perfecte gezinswandeling is. Het pad voert wandelaars door een divers landschap en eindigt bij de indrukwekkende waterval van maar liefst 200 meter hoog. Om deze wandeling te maken is vooraf reserveren verplicht, aangezien er een maximale dagcapaciteit van 300 personen is.

Trails op maat voor elke avonturier

Of je nu een beginnende wandelaar of een ervaren trekker bent, Tenerife heeft honderden wandelpaden die geschikt zijn voor elk niveau. Ontdek naast bovenstaande wandelhighlights nog enkele van de beste wandelroutes op het eiland:

Voor beginnende wandelaars:

PR-TF 10: Dit schilderachtige pad begint naast het restaurant “Cruz del Carmen” nabij La Laguna en brengt je naar Punta del Hidalgo, door de ruige landschappen van het Anaga Natuurpark. Dit beschermde gebied staat bekend om zijn eeuwenoude laurierbossen, dramatische kliffen en adembenemende uitzichten. Met een gemiddelde moeilijkheidsgraad en een duur van ongeveer 4 uur is dit de perfecte introductie tot de natuurlijke schoonheid van Tenerife. De GPX-route kan je hier vinden.

PR-TF 43.1: Deze wandelroute voert je in anderhalf uur door de dennenbossen van Calle Brisas del Teide en langs de bergen La Quebrada, El Blanco en La Atalaya. De route heeft een lage moeilijkheidsgraad en is ideaal voor beginnende wandelaars.

Voor ervaren wandelaars:

Alto de Guajara: Deze route door het hooggebergte brengt wandelaars in anderhalf uur naar Alto de Guajara, de hoogste top van de Caldera-wand en de derde hoogste van het Nationaal Park El Teide. Vanaf hier geniet je van het beste uitzicht op de Teide, Pico Viejo en Montaña Blanca.

PR-TF 53: Verken het Erjos-ravijn en het Teno natuurpark op deze 5,7 km lange wandeling. In 3 uur brengt deze route je via ruïnes, verlaten gehuchten en zwarte grotten naar de charmante kustplaats Los Silos.

Voor avontuurlijke wandelaars:

Montaña Blanca – Pico del Teide: Dit is ongetwijfeld het bekendste en meest bijzondere pad van het Nationaal Park El Teide. In ongeveer 5-6 uur wandel je vanaf Montaña Blanca naar de top van de Teide. Let op: een vergunning is vereist om de top te bereiken. Download de GPX-route hier.

PR-TF 41: Klaar om een uitdaging aan te gaan? Deze wandelroute, beter bekend als Route 040, is een van de zwaarste routes van Spanje. Vanaf het strand van El Socorro wandel je door landelijke gebieden en steile hellingen naar de uitkijkpunten La Corona en El Asomadero, met als grote finale de bergbossen van het natuurpark Corona Forestal. Dit is een retourroute: een klim van 27,7 kilometer en een totale lengte van 56 kilometer. Een ervaren wandelaar legt de enkele reis in gemiddeld 12 uur af. De volledige wandelroute kan je hier vinden.