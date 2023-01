Hoe maak je de Kir Royal Cocktail uit Emily in Paris?

Bye Dry January! 2023 heeft al een go-to drink: de Kir Royal, ofwel een blitse mix van bubbels en fruitige drank die in seizoen 3 van Emily in Paris wordt uitgelicht. Én dankzij De Kuyper maken we deze bruisende cocktail nu ook heel eenvoudig thuis. In aflevering 4 ontdekt onze favoriete expat Emily (Lily Collins) het drankje op het terras in Parijs. Haar collega’s bestellen allemaal de Kir Royal, maar Emily is in de war – waarom zou je op deze prachtige dag geen champagne drinken?



Dan leggen Luc (Bruno Gouery) en Julien (Samuel Arnold) uit waar het allemaal om draait: De Kir Royal is champagne, maar dan wat fruitiger. Dit wereldberoemde aperitief drankje bestaat uit slechts twee ingrediënten: Crème de Cassis en Champagne of Prosecco. De Kir Royal is eenvoudig te mixen en vergt weinig voorbereiding. De sprankelende bessensmaak van dit drankje is bij veel mensen geliefd, zelfs bij degenen die normaal gesproken geen champagne drinken. Daarom is een Kir Royal een veilige keuze voor verschillende smaakvoorkeuren.



De Kir Royal, zo prijst Luc in de show, is “het perfecte drankje om van te nippen en genieten.” Wat een geweldig voornemen voor het nieuwe jaar! We zullen veel Kir Royals in 2023 drinken, thanks to Emily en De Kuyper.

En zo eenvoudig maak je een Kir Royal:

Ingrediënten:

20ml De Kuyper Crème de Cassis

Champagne/Prosecco

Bereidingswijze:

Schenk De Kuyper Crème de Cassis in een champagne glas

Vul aan met de champagne/prosecco van jouw keuze

Proost!