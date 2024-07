Clinique Pop Lip + Cheek Oil in Black Honey

Laatst geüpdatet op juli 3, 2024 by Redactie

De iconische Clinique Black Honey tint is nu verkrijgbaar als multifunctionele olie voor lippen en wangen. Het verzorgt de lippen met een voedende mix van oliën: saffloerolie, jojoba-olie, olijfolie, zonnebloemolie en ricinusolie.

Geeft Cheeks Sheer Color: geeft de wangen een lichte kleur en een natuurlijke, bedauwde look.

Gemakkelijk aan te brengen met zachte, taps toelopende applicator: geeft de perfecte kleur aan lippen en wangen. Veeg gewoon en blend met de vingertoppen in de huid.

Voor wie? Alle huidtypes, alle huidtinten

Hoe te gebruiken? Meng snel op de wangen met vingertoppen, of breng een laagje olie aan op de lippen. Adviesprijs: €30,50

Verkrijgbaar bij o.a. Bol.com.

Clinique’s iconische Black Honey

Clinique’s Black Honey werd voor het eerst gelanceerd in 1971. Oprichtster Carol Phillips heeft het zo genoemd vanwege de kleverige, honingachtige textuur. In 1989 veranderde het in de Almost Lipstick in Black Honey. De zwoele basis samen met de perfecte mix van blauwe, rode en gele pigmenten smelt in je lippen en laat je natuurlijke kleur doorschijnen. Tegenwoordig is het de best verkopende liptint van Clinique op veel markten.