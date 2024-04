De 15 beste bedrijven in Nederland voor carrièreontwikkeling in 2024

Laatst geüpdatet op april 17, 2024 by Redactie

De Nederlandse LinkedIn nieuwsredactie heeft voor de vierde keer de Top Companies van 2024 gepubliceerd. Deze jaarlijkse lijst biedt een overzicht van de 15 beste bedrijven voor professionals om op dit moment carrière te maken in Nederland. De lijst van dit jaar is een mix van bedrijven in tech, financiën, consumentengoederen en logistiek.

In een land waar de personeelskrapte onveranderd groot is en het ondernemingsklimaat onder druk staat, weten de bedrijven uit de ranglijst zich als werkgever te onderscheiden. Ze beseffen dat investeren in medewerkers essentieel is om talent binnen te halen én te behouden, bijvoorbeeld door vaardigheden te verbeteren, mogelijkheden tot flexibel werken en goede doorstroommogelijkheden. De Top Companies-lijst maakt gebruik van exclusieve LinkedIn-data en helpt professionals om topbedrijven te ontdekken om hun loopbaan te ontwikkelen.

LinkedIn Nieuws-redacteur Melvin Captein: “Uit eerder, recent onderzoek van LinkedIn bleek dat maar liefst 7 op de 10 professionals overwegen om van baan te wisselen. De Top Companies-lijst helpt werkzoekenden bedrijven te vinden waar ze professioneel kunnen groeien en een carrière kunnen opbouwen. De bedrijven in de lijst weten zich als werkgever te onderscheiden door te investeren in de ontwikkeling van medewerkers en hun doorgroeimogelijkheden te bieden. Dat is cruciaal in een land waar vacatures nog altijd lastig in te vullen zijn door het aanhoudende personeelstekort. ”

De volledige top 15:

