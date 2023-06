Recept: een verfrissende salade met druiven

Warm weer en een koele, knapperige maaltijd is een bijna perfecte combinatie om wat tijd buiten door te brengen. Als je gerecht even voedzaam als lekker is, creëren de tijdloze elementen van lekker eten en een geweldige plek een recept voor ontspanning dat moeilijk te overtreffen is.



Ga naar het terras voor een lekkere hap met deze salade met druiven en kikkererwten, een snelle, verfrissende oplossing voor lunch of diner. Deze bevredigende salade combineert een scala aan aantrekkelijke texturen, waaronder knapperige, sappige druiven, knapperige komkommers en malse avocado’s, met een pittige dressing.

Salade met druiven en kikkererwten

Bereidingstijd: 30 minuten

Porties: 6

Dressing:

2 eetlepels rode wijnazijn

2 theelepels mosterd in Dijon-stijl

2 theelepels citroensap

1/2 theelepel komijn

1/2 teentje knoflook, geraspt of fijngehakt

1/4 kopje extra vierge olijfolie

1/4 theelepel grof zout

1/4 theelepel versgemalen zwarte peper



1/2 kleine rode ui, dun gesneden

6 kopjes gesneden snijsla

1 blik (15 ons) kikkererwten, afgespoeld

2 kopjes druiven, gehalveerd of in vieren gedeeld

3 Perzische (of 1/2 gewone) komkommers, in de lengte

doorgesneden en in dunne plakjes gesneden

1 chili, zonder zaadjes en fijngehakt

1 grote, stevige rijpe avocado, geschild, ontpit en in blokjes gesneden

1/2 theelepel zout

1/4 theelepel versgemalen peper

1/4 kopje verkruimelde queso fresco

Bereiding

Om dressing te maken: combineer azijn, mosterd, citroensap, komijn, knoflook, olie, zout en peper in een pot; met een goed sluitend deksel. Goed schudden en opzij zetten.



Week de ui 15 minuten in koud water; droogleggen. Combineer ui in een grote kom met romaine, kikkererwten, druiven, komkommers, chili en avocado. Voeg dressing, zout en peper toe; voorzichtig. Verdeel over de serveerschalen en bestrooi met queso fresco.