Recept: Jackfruit stoof met bloemkool en pompoen

Op zoek naar een recept voor een lekker vegetarisch gerecht? Probeer deze heerlijke warme jackfruit stoof! De stoof bevat tomaat, pompoen, bloemkool en vegetarische jackfruit stukjes. Dat wordt smullen!

Ingrediënten

voor 4 personen

3 romatomaten, in blokjes

2 verpakkingen Rootzz of Nature Vegetarische Jackfruit stukjes

2 teentjes knoflook, geperst

2 laurierbladeren, gedroogd

1 ui, in ringen

400 g pompoen, geschild en in blokjes

400 g bloemkool, in roosjes

15 g verse peterselie, grof gehakt

400 ml groentebouillon

2 tl gemalen komijn

2 tl paprikapoeder

zonnebloemolie

zout en peper

Bereidingswijze

1. Verhit zonnebloemolie in een stoofpan met diepe bodem op middelhoge temperatuur. Fruit de ui een paar minuten en voeg vervolgens de knoflook, pompoen en bloemkool toe en bak dit 4-5 minuten mee.

2. Voeg de groentebouillon toe aan de pan gevolgd door de tomaten, gemalen komijn, paprikapoeder en laurierblaadjes en laat het geheel 25 minuten zachtjes sudderen. Breng op smaak met zout en peper.

3. Verwarm, wanneer de stoof nog vijf minuten suddert, zonnebloemolie in een koekenpan op hoge temperatuur en bak de Rootzz of Nature Vegetarische Jackfruit stukjes 2-3 minuten tot ze krokant zijn.

4. Verwijder de laurierblaadjes uit de stoof. Proef en breng eventueel op smaak met zout en peper. Voeg op het laatste moment de jackfruit stukjes toe aan de pan en roer goed door.

5. Serveer de stoof direct en garneer met verse peterselie.