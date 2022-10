Heel trendy in de herfst: pompoen

Herfsttijd is pompoentijd! De ronde en gezonde fruitreuzen worden nu vers geoogst geserveerd – bijvoorbeeld als een heerlijke pompoensoep – en een pompoen stoofpot. Ronde vorm, ronde smaak: Om van een van de grootste vooroordelen af ​​te komen, zijn pompoenen vruchten. Want net als courgette, tomaten of komkommers behoren ze tot de bessenfamilie. En net als deze worden ze meestal hartig bereid in de keuken en worden daarom – ten onrechte geclassificeerd als “groenten”. Pompoenen zijn er in vele kleuren, vormen, maten en smaken. Van oranje en kastanjeachtig tot geel en boterachtig tot groen en nootmuskaat, rond of peervormig. Sommige smaken bijna zoet, andere hartig – maar ze overtuigen allemaal in een breed scala aan recepten en toveren prachtige herfstkleuren op het bord.

Lees ook: 3 dingen die je met pompoen kunt doen

Fantastische “fruit” finale

Vooral de kleine pompoen komt vaak op onze borden terecht. Het is verreweg de meest populaire pompoen in Nederland. Met Halloween neemt de vraag naar veld- of Halloween-pompoenen elk jaar toe, die eetbaar zijn maar vanwege hun vezelige pulp maar eigenlijk vooral voor decoratieve doeleinden worden gebruikt.

Weetjes

Kracht

Pompoenen zijn niet alleen mooi om te zien: de heerlijke vruchtgroente is ook nog eens gezond en zit boordevol belangrijke vitamines en voedingsstoffen waarmee je de herfst en winter gezond doorkomt. Pompoenen bevatten ook weinig calorieën. Ze leveren bètacaroteen, calcium, ijzer, magnesium en verzadigende vezels. Overigens zitten er bijzonder veel waardevolle stoffen in de pompoenpitten of in de pompoenpitolie.

Seizoen

Het pompoenseizoen loopt van juli tot december, afhankelijk van de pompoensoort, meestal beginnend met de Hokkaido en eindigend met winterpompoenen.

Inkoop

Bij het kopen van pompoenen moet je ervoor zorgen dat je een intact exemplaar met de stengel koopt, zodat deze niet uitdroogt. De beste manier om te zien wanneer de meeste pompoensoorten rijp zijn, is door erop te tikken. Als je met je vinger licht op de kom tikt en je hoort een hol geluid, dan moet je hem vastpakken.

Opslag

Wintervariëteiten kunnen vaak tot enkele maanden worden bewaard als ze op een koele en droge plaats worden bewaard. Reeds gesneden pompoen kan enkele dagen in folie in de koelkast bewaard worden.

Tip: bevriezen

Pompoen is geweldig om in te vriezen: gekookt of rauw. Schil hiervoor de pompoen, verwijder de zaden en snijd ze in blokjes. Dit is later gemakkelijker te verdelen.

Lees ook: Interessante weetjes over de pompoen

Culinaire reis door de pompoenwereld

Pompoenen zijn vooral populair tijdens het koude seizoen. Precies wanneer de kleurrijke vruchtgroenten in het seizoen zijn. Pompoen is vooral populair in de klassieke pompoensoep. Niet alleen warmt het je heerlijk op bij koude temperaturen, de toevoeging van gember zorgt voor een aangename kruidigheid die de nootachtige smaak van pompoen perfect ondersteunt. Pompoen is ook erg lekker in een salade, in een quiche, in een dessert of als puree met kastanjes.