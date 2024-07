Digitaal adverteren voor bedrijven werkt zo

Laatst geüpdatet op juli 25, 2024 by Redactie

Behalve de lokale groenteboer kan geen enkele ondernemer er meer omheen: wil je zaak presteren, dan moet die online te vinden zijn. Een hele tak van het reclamewezen heeft zich exclusief toegelegd om het promoten van bedrijven op internet. De methoden die dergelijke marketingbureaus hiervoor gebruiken kunnen we samenvatten onder de noemer ‘digital advertising’, digitaal adverteren dus. Lees hier hoe deze vorm van marketing in zijn werk gaat en welke methodes interessant kunnen zijn voor jouw bedrijf.

Wat is het speelveld voor digitaal adverteren?

Elke online omgeving kan gebruikt worden om de naamsbekendheid van een bedrijf, en zijn producten en diensten, te vergroten. Natuurlijk het World Wide Web en de belangrijke zoekmachines waarmee daar doorheen wordt genavigeerd, zoals Google. Maar ook sociale media als Facebook, Instagram, TikTok, X en YouTube lenen zich voor campagnes. En e-mailmarketing, in het gunstige geval als interessante nieuwsbrief en in het slechtste als spam, blijft onverminderd populair. Op deze en andere platforms kunnen verschillende vormen van digitaal adverteren effectief zijn.

Vormen van digitaal adverteren

Er zijn veel verschillende manieren om iets te promoten via het internet, en er komen nog steeds nieuwe bij. Drie van de meest gebruikte methoden bij digitaal adverteren zijn:



· Display ads: aanklikbare afbeeldingen, page banners en pop-ups die naar een bedrijf, dienst of product leiden. Deze ads kunnen op andere webpagina’s, op social media en zelfs in een e-mail worden weergegeven.

· Video’s, bijvoorbeeld op YouTube en TikTok. Sommige bedrijven adverteren daar direct, bijvoorbeeld met filmpjes waarin ze hun producten demonstreren. Andere betalen influencers om een goed woordje te doen voor hun handelswaar.

· Social media promoties: de meeste bedrijven hebben op elk groot social media kanaal een eigen pagina. Hier houden ze hun klanten op de hoogte, kondigen ze acties aan en gaan via berichtjes het gesprek aan met bezoekers.

SEO en SEA

Dit zijn gespecialiseerde marketingtechnieken voor het internet. Deze afkortingen staan voor het vindbaar maken van teksten en webpagina’s via zoekmachines. Google en zijn alternatieven kijken namelijk of zoekwoorden van gebruikers aanwezig zijn in de titels, tekst en tags van web pages (SEO), of in speciale advertenties die met dit doel worden aangemaakt (SEA). Een tekst die goed doorspekt is met dit soort ‘handvatten’ wordt door Google sneller uit de grauwe massa opgetild en aan zoekende gebruikers getoond, wat het betreffende bedrijf natuurlijk ten goede komt.

De performance meten

Een zaak die begint met online adverteren tast vaak nog in het duister over welke kanalen en welk type advertenties effect opleveren. Daarom wordt er gebruikgemaakt van analytische tools, die precies meten hoeveel clicks, bezoekers en aankopen elke reclame heeft opgeleverd. De statistische kennis die dat oplevert stelt een bedrijf in staat om zijn marketinguitingen in de toekomst nog gerichter en overtuigender te maken. De componenten van meetbaar en resultaatgericht adverteren wordt samengevat onder de noemer ‘performance marketing’. Er zijn speciale programma’s die volop data verzamelen en die in overzichtelijke tabellen en grafieken weergeven. En digitale advertentiebureaus als De Nieuwe Zaak gebruiken deze gegevens om de marketingstrategieën van hun cliënten op te stellen of te verbeteren.