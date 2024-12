Tips om feestkleding van diner tot dansvloer stralend te houden

Laatst geüpdatet op december 19, 2024 by Redactie

De feestdagen komen eraan, en daarmee ook de prachtige outfits die we dragen tijdens diners, borrels en feestjes. Waarom zou je nieuwe kleding kopen als je nog zoveel mooie kleding in de kast hebt hangen? Maar hoe zorg je ervoor dat je feestkleding er stralend uit blijft zien, jaar na jaar? Schoonmaakexpert Ecover deelt drie handige tips om met liefde en zorg je kleding te onderhouden – en tegelijk goed te zijn voor de planeet!

Lees ook: Stralen tijdens de feestdagen: 8 gouden tips van stylist Jeltje van der Pol

Geef wol de special treatment

Wol houdt van een beetje aandacht. Deze stof is van nature antibacterieel dus het zal niet snel gaan stinken. Een nachtje uithangen bij een open raam helpt al voor weer een frisse geur. Toch is het belangrijk om wollen kleding af en toe te wassen om motten te voorkomen. Motten komen namelijk op vlekken af, ook vlekken die jij niet ziet. Gebruik ook een speciaal wasmiddel dat helpt om je kleding langer mee te laten gaan, zoals het Ecover Wol- en Fijnwasmiddel.

Als je wast, zorg dan dat je een wolprogramma gebruikt, de temperatuur niet hoger is dan 30 graden en houd de centrifuge stand laag; niet hoger dan 600 toeren. Dit doe je allemaal om het krimpen te voorkomen. Na het wassen hang je het niet uit, maar is plat drogen een must. Door het uithangen van natte kleding verliest het de mooie vorm.

Was minder en stoom meer

Het kan niet anders dat onze beste tip is om minder te wassen als je jouw kleding lang stralend wilt houden. Goed voor je garderobe en goed voor de planeet. Vaak helpt het al om een nachtje kleding te luchten op de chairdrobe in je slaapkamer. Stomen is ook een goed idee. De hitte van stoom werkt als natuurlijke desinfectie, want het doodt bacteriën en neutraliseert geurtjes. Ideaal dus! Stomen is vooral geschikt voor delicate stoffen en hiermee verwijder je ook snel kreukels in kleding. Hang het zo dicht mogelijk bij een stoombron, zoals de douche of het bad. Sluit ramen en leg een opgerolde handdoek onder de kier van de deur. De stoom van de douche of het bad laten kreukels als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Lees ook: Met deze curvy tips kom jij stijlvol de feestdagen door

Pas op voor ritsen en knopen

Vergeet tijdens het wassen niet om alle ritsen te sluiten, om te voorkomen dat er vervelende ongelukken gebeuren. De tanden van de rits kunnen achter andere items blijven haken en zo op deze manier beschadigen. Dit geldt ook voor bh-sluitingen (gebruik daarom het liefst altijd waszakken voor bh’s) en klittenband. Echter, knopen kun je het beste openlaten. Op deze manier ontstaat er niet te veel druk op, waardoor ze los kunnen laten.