Huda Beauty Icy Nude collectie

Laatst geüpdatet op oktober 29, 2024 by Redactie

Get icy this season with Huda Beauty Icy Nude collection! Icy Nude bevat nieuwe tinten van de iconische Blush Filter en Faux Filler Lip Gloss, een limited edition versie van de populaire Face Gloss, en het allerlaatste grote oogschaduwpalet… OOIT!

Het mag dan wel het einde van een tijdperk zijn, maar dit is het begin van jouw nieuwe Icy make-up obsessie.

ICY NUDE OOGSCHADUWPALET (€72)

Duik nog één keer in dit iconische palet met 18 tinten om de ultieme ijsachtige ooglook te creëren. Icy Nude is het laatste grote palet van Huda Beauty en bevat intens gepigmenteerde matte kleuren in koele neutrale en roze tinten, samen met ijzige metallics. Er is ook een speciale platinum bio-glitter toegevoegd om de look extra icy te maken. Zoals altijd is de boterzachte oogschaduw eenvoudig te blenden, met zowel de vingers als de favoriete kwasten.

ICY NUDE FAUX FILLER LIP GLOSS (€22)

Geef je lippen een glanzende finish met deze glazige gloss – nu in drie nieuwe, universeel flatterende ijzige tinten. De voedende, gewichtloze Faux Filler formule is verrijkt met veelkleurige microfijne pareltjes voor een sprankelende glans. Dankzij vegan collageen en vitamine E worden de lippen meteen voller bij elke swipe van de zachte applicator.

She Glitzy (iriserend kristalhelder)

She Flirty (glinsterend doorzichtig roze)

She Fire (glinsterend doorzichtig warm bruin)

ICY NUDE BLUSH FILTER (€28)

Verwarm je ijzige look met twee nieuwe bronzy tinten van de bestverkochte, lichte vloeibare blush. De opbouwbare, zachte bruine pigment smelt moeiteloos in de huid voor een natuurlijke zongebruinde gloed, het hele jaar door.

Latte (voor lichte tot medium huidtinten)

Coco Loco (voor medium tot diepe huidtinten)

ICY NUDE FACE GLOSS (€32)

Bereik de chique, droomachtige ‘frostbitten’ look met deze fan-favoriete Face Gloss in een limited-edition versie. Deze niet-plakkerige, lichte highlightergel bevat microfijne roze-paarse pareltjes en pH-reactief pigment die veranderen in een subtiele, sexy blush met een diamantachtige glans.

DE ULTIEME ICY NUDE LOOK:

1. Icy eyes: Breng ICED OUT (multichromatic blue) uit het Icy Nude palet aan op de oogleden en tap daarbovenop BLING (platinum bio-glitter) voor extra ijzige glam.



2. Blonze: Geef je Icy look warmte door de Icy Nude Blush Filter aan te brengen op plekken waar de zon het gezicht raakt, zoals de wangen, slapen en neusbrug.



3. Frostbite: Breng de Icy Nude Face Gloss op de

jukbeenderen om de ‘frostbitten’ look te creëren. Het pH-reactief pigment past zich aan jouw huidskleur aan waardoor je een unieke roze tint krijgt.



4. Iced-out lippen: Breng de Icy Nude Faux Filler Lip Gloss aan in het midden van de lippen voor de perfecte ijzige look, of combineer het met Lip Contour 2.0 voor één van deze ijzige lipcombinaties:

Bombshell + She Flirty

Warm Brown + She Fire

Terracotta + She Glitzy



Deze nieuwe collectie is verkrijgbaar via Ici Paris XL en www.hudabeauty.com