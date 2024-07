Hugh Grant filmmaand bij Pathé

Laatst geüpdatet op juli 2, 2024 by Redactie

Juli wordt een maand vol éxtra romantiek, humor en nostalgie, want het is Hugh Grant maand bij Pathé. Ter ere van de 25-jarige verjaardag Notting Hill en de 30-jarige verjaardag Four Weddings and a Funeral keren maar liefst vier films waarin Hugh Grant schittert terug op het grote doek. Hugh Grant staat bekend om zijn charme, humor en veelzijdigheid. Met iconische rollen in romantische komedies heeft hij wereldwijd een plekje in vele harten veroverd. De twee jubileatitels zijn samen met About a Boy en Sense and Sensibility in juli opnieuw te beleven in de bioscoop.



In juli krijgen liefhebbers de kans om hun favoriete Hugh Grant film te herbeleven op het grote doek. Dus pak die grote popcornbak er maar bij, zak lekker onderuit in de comfortabele bioscoopstoelen en geniet samen met Pathé van alle zoetsappige momenten. Zoals bij de charmante, maar wat onhandige Charles in Four Weddings and a Funeral, de boekenhandelaar William Thacker in Notting Hill of de excentrieke en kinderloze vrijgezel Will Freeman in About a Boy. Natuurlijk zijn en nog veel andere films met Hugh Grant te beleven samen met Pathé Thuis.



Notting Hill (25th Anniversary) vanaf donderdag 4 juli

About a Boy vanaf donderdag 11 juli

Sense and Sensibility vanaf donderdag 18 juli

Four Weddings and a Funeral (30th Anniversary) vanaf donderdag 25 juli

Notting Hill en Four Weddings and a Funeral worden vrijwel in alle Pathé theaters vertoond. About a Boy en Sense and Sensibility worden vertoond bij Koninklijk Theater Tuschinski, Pathé City (Amsterdam), Pathé Buitenhof (Den Haag) en Pathé Rembrandt (Utrecht).