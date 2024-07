Kledingkast organiseren: 5 pro tips

Laatst geüpdatet op juli 26, 2024 by Redactie

Wij begrijpen als geen ander dat niet elke ochtend perfect verloopt. Je komt er op een herfst-ochtend achter dat je nog steeds je herfst-garderobe van zolder moet halen, of je kunt de deur uitgaan met twee verschillende sokken. Daarom hebben wij handige tips verzameld om het meeste uit je kleding(kast) te halen. Met deze 5 tips organiseer jij jouw kledingkast als een pro!

1. Leeg je kleding compleet

Begin met het volledig leeghalen van je kledingkast. Misschien niet het leukste taakje, maar wel nodig! Haal alles eruit om een duidelijk overzicht te krijgen. Sorteer je kleding vervolgens in drie stapels: ‘houden’, ‘doneren’ en ‘verkopen’. Je kunt hiervoor ook eventueel kratjes of dozen gebruiken. Ben jij niet goed in spullen wegdoen? Houd de regel aan: ‘Heb ik het in het afgelopen jaar niet gedragen? Dan mag het weg!’ Kleding die nog in goede staat is, maar niet meer past, kun je doneren aan een goed doel of verkopen via platforms zoals Vinted.nl. Zo maak je er anderen ook blij mee!

2. Maak je kledingkast grondig schoon

Voordat je je kleding weer terug gaat plaatsen, is het een perfect moment om je kast (of een deel daarvan) grondig schoon te maken. Vaak ligt er veel stof op de planken en in de lades. Gebruik een licht vochtige doek om alles af te vegen en droog de oppervlakken daarna met een droge doek. Dit zorgt ervoor dat je niet alleen een opgeruimde, maar straks ook een frisse, schone kledingkast hebt. Wil je het helemaal perfect doen? Overweeg dan geurzakjes voor een aangename geur in je kast.

3. Selecteer en sorteer je basisgarderobe

Bij het terugplaatsen van je kleding, is het belangrijk om alles netjes per categorie op te bergen. Houd broeken bij broeken, truien bij truien, en jurken bij jurken. Voor kleinere items zoals sokken, ondergoed en sjaals zijn opbergmandjes ideaal. Dit helpt om je lades en planken georganiseerd te houden. Verstelbare ladeverdelers zijn ook een goede investering. Deze zijn beschikbaar in verschillende kleuren en materialen en kunnen helpen om de ruimte in je lades optimaal te benutten door ze in kleinere vakjes te verdelen.

4. Berg je opgevouwen kleding eerst op

Broeken, truien en T-shirts kun je eenvoudig opvouwen en stapelen. Denk bij het organiseren van je opgevouwen kleding na over hoe vaak je bepaalde items draagt. Kleding die je regelmatig draagt, zoals je favoriete broeken en shirts, kun je het beste op ooghoogte of in de bovenste lade plaatsen. Kleding die je minder vaak draagt, kan op een minder prominente plek worden opgeborgen. Voor kleinere items zoals sokken, ondergoed en sjaals kun je mandjes of schoenendozen gebruiken.

5. Creëer een hanggarderobe in boetiekstijl

Voor kleding die opgehangen moet worden, zoals jurken, blouses en vesten, is het handig om ze per soort op te hangen. Dit maakt het zoeken naar specifieke kleding gemakkelijker. Gebruik kledinghangers van hoogwaardige materialen; fluwelen hangers zijn een perfecte keuze omdat ze dun zijn en een antisliplaag hebben, waardoor kleding niet van de hanger glijdt. Wil je het gevoel hebben dat je een mini-boetiek binnenstapt elke keer je je kast opent? Sorteer je kleding dan zowel op categorie als op kleur. Dit geeft je kast een luxe uitstraling en maakt het vinden van je favoriete kledingstukken een stuk eenvoudiger.

Het professioneel organiseren van je kledingkast vereist een beetje tijd, geduld en een gestructureerde aanpak. Maar door deze stappen te volgen, creëer je een overzichtelijke, efficiënte en stijlvolle kledingkast die je dagelijkse routine makkelijker maakt.