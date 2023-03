Avocado recepten voor fijnproevers

Weten hoe geldt ook voor de bereiding van de avocado. Want wat veel mensen niet weten, is dat avocado kan worden gebruikt bij de bereiding van veel dingen, of het nu gaat om vleesvervangers in hartige gerechten, als heerlijk dessert of zelfs voor doe-het-zelfcosmetica. Hier zijn een paar recepten:

Avocado’s als vleesvervanger:

“Avotaco’s” met Sriracha mayo

In dit authentieke taco-recept vervangen knapperige avocadopartjes de traditionele vleesvulling voor een Mexicaans-flexitarisch feestmaal.

Ingrediënten:

2 avocado’s, 6 kleine tortilla’s of wraps, 20 g bloem (type 550), zeezout en peper, 2 eieren



Voor garnering: zwarte sesam, 100 g paneermeel (indien mogelijk panko)



Voor de Sriracha-mayonaise: Zonnebloemolie, 2 eetlepels veganistische mayonaise, 60 g alfalfaspruiten, sap van een halve limoen (of mandarijn voor extra zoetheid), 100 g tomaten, fijngesneden, 1 eetlepel Sriracha-saus, sap en schil van een halve limoen.

Bereiding:

1. Klop alle ingrediënten voor de Sriracha-mayonaise door elkaar, dek af en zet in de koelkast zodat de smaken zich kunnen ontwikkelen.



2. Halveer voor de avocadopartjes de avocado’s en verwijder de pit en schil. Snijd elke helft in 5 kolommen zodat je er in totaal 20 hebt.



3. Doe de bloem in een kom, de losgeklopte eieren in een andere en het paneermeel in de derde.



4. Haal de avocadoplakken na elkaar eerst door de bloem, dan door het eimengsel en als laatste door het paneermeel.



5. Meng in een kleine kom de spruitjes, gehakte tomaten, sap en limoenrasp tot een salsa. Breng op smaak.



6. Voeg in een grote koekenpan of diepe sauteerpan 2-3 cm olie toe en verwarm op hoog vuur tot het heet is. Bak de avocadopartjes in porties, ongeveer 5 per keer. Bak in 10-20 seconden goudbruin. Verwijder met een schuimspaan en leg op een stuk keukenpapier om de overtollige olie op te nemen.



7. Verwarm de tortilla wraps volgens de aanwijzingen op de verpakking.



8. Verdeel de avocado wedges over de 6 wraps, voeg de tomatensalsa toe en serveer met een scheutje limoensap. Voeg een snufje zout toe, sprenkel de Sriracha-mayonaise erover en bestrooi met sesamzaadjes. Serveer met extra mayonaise.

Avocado’s als toetje

Groene Eton Mess

Dit is een nieuwe draai aan het klassieke dessert, maar ook een gemakkelijke en heerlijke manier om een ​​diner af te ronden.

Ingrediënten:

2 avocado’s (+ meer voor de avocado-sterren), 2 bananen (diepvries), 1 limoen met sap en schil, 1 sinaasappel, alleen schil, 1 theelepel vanille-extract, 1 eetlepel ahornsiroop, 100 ml kokoscrème, 100 g uit de winkel of huisgemaakt meringues (of vegan meringues), ± 200g verse bessen

Bereiding:

1. Leg de bananen de avond ervoor in de vriezer. Verwijder de volgende dag de schil met een scherp mes en snijd de bananen in plakjes.



2. Pureer vlak voordat je gasten arriveren de banaan, avocado, limoensap en -schil, sinaasappelschil, ahornsiroop, vanille-extract en kokosroom tot een gladde massa.



3. Verdeel de verse bessen in vier van je mooiste drinkglazen, dan de avocadomix, daarna de meringue, garneer met wat verse munt en serveer.

Avocado als huidverzorging

Het zelfgemaakte avocado-gezichtsmasker

Als je optimaal van de avocado wilt genieten, trakteer jezelf dan op een hydraterend, zelfgemaakt avocado-gezichtsmasker.

Ingrediënten:

1 rijpe avocado en een eetlepel honing.

Bereiding:

Meng de twee ingrediënten tot een gladde pasta, breng aan op het gezicht en laat het 10 tot 15 minuten intrekken. Verwijder vervolgens het masker met water om een ​​stralende, gladde huid te onthullen.