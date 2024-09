Ontdek de 7 mooiste wandelgebieden in Kroatië

Laatst geüpdatet op september 16, 2024 by Redactie

Dat Kroatië het hele jaar door de ideale vakantiebestemming is, hoeven we je vast niet meer te vertellen. Kroatië is dan ook een veelzijdige bestemming met voor ieder wat wils. Je kan er niet alleen heerlijk vertoeven aan de kristalheldere zee en uitgestrekte stranden, ook voor natuurliefhebbers valt er genoeg te beleven. Met meer dan 400 verschillende wandelroutes kun je de verscheidenheid aan Kroatische landschappen ontdekken, van de groene heuvels in Gorski Kotar tot de indrukwekkende Skywalk in natuurpark Biokovo en het nieuwste natuurpark Dinara. Ontdek hieronder de 7 mooiste wandelgebieden in Kroatië die absoluut het verkennen waard zijn!

1. Bezoek het nieuwste natuurpark Dinara, met de hoogste bergtop van Kroatië

Het Dinara-gebergte is het meest recente natuurpark van Kroatië. Dit 80km lange gebergte is gelegen in Noord-Dalmatië en vormt een natuurlijke grens tussen Kroatië en Bosnië en Herzegovina. Dinara werd in 2021 uitgeroepen tot natuurpark en herbergt de hoogste bergtop van Kroatië, met een hoogte van 1831 meter. Het is aangeraden om dit natuurpark in het voorjaar of najaar te bezoeken, aangezien de weersomstandigheden in de zomer en winter erg extreem kunnen zijn. In het Dinara natuurpark staat het behoud van authentieke natuur voorop. Er leven vele bedreigde diersoorten en het park biedt een habitat voor meer dan duizend plantensoorten.

2. Bezoek de mooiste bergdorpjes op de Via Dinarica

Via Dinarica is een trail dat de hele lengte van de Dinarische Alpen volgt, van Slovenië tot Albanië. De route bestaat uit meer dan 2.000 kilometer en voert wandelaars door adembenemende berggebieden, schilderachtige dorpjes en ongerepte natuurreservaten. De Via Dinarica is verdeeld in drie hoofdtrajecten: de witte, blauwe en groene lijnen, elk met hun eigen unieke kenmerken en uitdagingen. Naast de indrukwekkende canyons, zijn vooral de rijke en diverse cultuur die je kan ontdekken in de afgelegen dorpjes een grote troef. Zo fungeert het pad ook als een manier om de leef- en werkomstandigheden voor de inwoners te verbeteren. Naast wandelactiviteiten is een van de belangrijkste doelstellingen om de lokale economie te promoten en zo onder andere lokaal eten en accommodaties dichter bij toeristen te brengen.

3. Gorski Kotar: ongerepte natuur met panoramische uitzichten

Op 18 km van Rijeka ligt “het groene hart van Kroatië”, oftewel Gorski Kotar. Deze regio verscheen pas halverwege de 16e eeuw op kaarten en wegen werden er pas vanaf de 18e eeuw aangelegd. Tot die tijd stond dit gebied bekend als de mystieke “Duivelstuin” en werd het grotendeels vermeden vanwege de onbegaanbaarheid. Door de dichte bebossing bleef Gorski Kotar lang onbewoond en ook nu is het nog steeds een van de dunbevolktste gebieden van Kroatië. De ongerepte natuur en hoge bergen zorgen ervoor dat dit de perfecte bestemming voor een wandel- of skivakantie is. De wandelroutes variëren van gemakkelijke paden door idyllische dorpen tot uitdagende tochten naar de toppen van bergen zoals Risnjak en Snježnik, waar wandelaars beloond worden met panoramische uitzichten op de Adriatische Zee. De rijke flora en fauna, waaronder zeldzame diersoorten zoals bruine beren en lynxen, maken van elke wandeling een avontuurlijke ontdekkingstocht.

4. Nationaal Park Risnjak: de hidden gem van Gorski Kotar

In de regio Gorski Kotar vind je ook het Nationaal Park Risnjak. Hoge bergen, diepe valleien, prachtige bossen, watervallen en glasheldere rivieren kenmerken het landschap van dit nog relatief onbekende natuurgebied in Kroatië. Hier kom je een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten tegen. Met een opmerkelijke 1148 gedocumenteerde plantensoorten, is het een van de meest biodiverse botanische schatten van Kroatië. Zoals in de gehele regio van Gorski Kotar kan je hier ook prachtige wandelingen en meerdaagse trektochten maken. Met meer dan 100 kilometer aan gemarkeerde wandelpaden voor alle niveaus, is het Risnjak Nationaal Park een waar paradijs voor liefhebbers van een actieve vakantie. Aanraders zijn onder andere een educatieve wandeltocht langs het Leska pad, een klim naar de hoogste piek van het park of een wandeling naar de azuurblauwe Kupa rivier bron.

5. Ruige landschappen en een rijke biodiversiteit in het Noord-Velebit Nationaal Park

Noord-Velebit is een van de meest betoverende nationale parken van Kroatië, gelegen in de majestueuze Velebit-bergketen. Velebit heeft zijn status als nationaal park gekregen vanwege de verscheidenheid aan planten en de vele diersoorten die hier leven, zoals bijvoorbeeld de bruine beer. Met een netwerk van goed onderhouden wandelpaden biedt Noord-Velebit routes voor zowel beginners als ervaren bergbeklimmers. Hoogtepunten van het park zijn onder andere het Premužić-pad, dat door enkele van de meest afgelegen en ongerepte delen van het park slingert. Ook het Zavižan-botanicum, een bergweide die bloeit met inheemse bloemen en planten, is het bezoeken waard. Bereid je voor op de meest adembenemende uitzichten, een rijke biodiversiteit en de serene stilte van de ongerepte wildernis.

6. Nationaal Park Paklenica: een paradijs voor avonturiers

Aan de zuidwestelijke hellingen van de Velebit-bergketen vind je Nationaal Park Paklenica, een waar paradijs voor avontuurlijke wandelaars en klimmers. Dit park staat bekend om zijn indrukwekkende canyons, Velika Paklenica en Mala Paklenica, die een spectaculair decor vormen voor talloze wandel- en klimroutes. Nationaal Park Paklenica is het drukstbezochte klimgebied in Kroatië en het park is extra bijzonder omdat het zo dicht bij de zee ligt, zodat men klimmen kan combineren met watersport. Voor wie de ongerepte schoonheid van Kroatië wil ervaren, is Nationaal Park Paklenica een absolute must-do.

7. Ontdek de indrukwekkende Skywalk van Natuurpark Biokovo

Er zijn maar weinig plekken in het Middellandse Zeegebied waar toppen van meer dan 1.500 meter hoog zo dicht bij de zee komen en waar bergen zo steil oprijzen als in het natuurpark Biokovo. Wandelaars kunnen genieten van een netwerk van goed onderhouden paden die je door dichte bossen, over bloemrijke bergweiden en langs dramatische kliffen voeren. Hoogtepunt is de Sveti Jure, de hoogste top van het gebergte, die een panoramisch uitzicht biedt dat op heldere dagen reikt tot Italië. Wat je zeker ook niet mag missen is de bekende Skywalk, een uniek uitkijkpunt in de Ravna Vlaška regio in Split. Dit glazen platform staat garant voor de meest indrukwekkende uitzichten over de Adriatische Zee en de naburige eilanden, op een hoogte van maar liefst 1.228 meter.



©CNTB Julien Duval