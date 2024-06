Persoonlijke benadering vergroot kans op eerste koopwoning

Laatst geüpdatet op juni 11, 2024 by Redactie

Met de huidige woningkrapte is het voor starters niet eenvoudig om een koopwoning te vinden. Waarom lukt het sommige koopstarters wél? Persoonlijk contact opnemen en het inzetten van je netwerk zijn belangrijke succesfactoren, zo blijkt uit onderzoek van Nationale-Nederlanden Bank. ‘Starters nemen steeds meer zelf het initiatief om hun kansen op de woningmarkt te vergroten. Met name jonge kopers kiezen voor een persoonlijke benadering en weten zo hun eerste koopwoning te bemachtigen,’ aldus Sitske Mauritsz, directeur Hypotheken van Nationale-Nederlanden Bank.

Jonge starters het meest initiatiefrijk

Aan het onderzoek hebben starters deelgenomen die in de afgelopen twee jaar hun eerste koopwoning hebben gekocht. Op de vraag waarom hen dit is gelukt, antwoorden twee op de vijf starters dat het informele circuit een belangrijke succesfactor was. Zo namen ze persoonlijk contact op met de verkopers of kregen een tip dat de woning in de verkoop kwam. En één op de acht starters kocht het huis van een bekende. Met name kopers jonger dan 25 jaar blijken erg initiatiefrijk te zijn. Eén op de twee jonge koopstarters zegt dat ze dat ze succesvol waren op de woningmarkt door gebruik te maken van het informele circuit. ‘Mijn partner heeft aangeboden een nieuwe vloer te leggen in het nieuwe huis van de verkoper’, ‘Ik kende de buurvrouw van vroeger’ en ‘We hebben een persoonlijke brief meegestuurd met het bod’ zijn enkele voorbeelden. Ondanks dat het deze starters gelukt is om een koopwoning te bemachtigen, vond bijna de helft de zoektocht naar hun eerste woning moeilijk tot zeer moeilijk.

Betaalbaarheid en locatie belangrijkste criteria

De belangrijkste criteria die starters hanteren bij hun keuze voor een koopwoning zijn de betaalbaarheid (64%) en de locatie (60%) van de woning. Opvallend is dat het energielabel slechts op plek 6 staat (19%). Sitske Mauritsz: ‘Naarmate de zoektocht langer duurt, doen starters concessies op hun wensenlijstje. Bijvoorbeeld als het gaat om het energielabel van de woning. Begrijpelijk in deze markt, maar laat je in ieder geval goed informeren over de verduurzamingsmogelijkheden van de woning die je wilt kopen. En hoe je dat kunt financieren, nu of in de toekomst. Misschien is een beter energielabel nu nog niet haalbaar, maar later wel. Vraag er in ieder geval naar bij je hypotheekadviseur, zodat je weet waar je voor kiest.’

