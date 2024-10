Videoland onthult deelnemers ‘Boxing Influencers’

Laatst geüpdatet op oktober 15, 2024 by Redactie

Vandaag zijn de officiële deelnemers van “Boxing Influencers” bekend gemaakt ‘Boxing Influencers’ is een unieke show waarbij populaire influencers strijden voor de ultieme overwinning. Het ‘Boxing Influencers’ event zal plaatsvinden op zondag 22 december in Studio 21 in Hilversum en is live bij Videoland te streamen.De deelnemers van “Boxing Influencers” zijn (tegenstanders worden aankomende weken bekend gemaakt):

Daarnaast gaan in ‘De uitdager’ Vonneke Bonneke tegen Louisa Janssen het gevecht met elkaar aan en bij ‘Influencer vs TV stappen Joey Bravo en Mark Schaaf in de ring.



‘Boxing Influencers’ is een innovatief cross-over boxing platform, waar vechtsporters, atleten, content creators en media-influencers de unieke gelegenheid krijgen om in de boksring te stappen. Hier kunnen zij zichzelf uitdagen en hun talenten tentoonstellen aan een breed publiek. Dit is dé plek waar sport en entertainment samenkomen! Het succesvolle Boxing Influencers keert terug, en deze keer groter dan ooit! Op 22 december 2024 is het zover, dan is ‘Boxing Influencers’ exclusief te streamen bij Videoland.



Melvin Manhoef en Maurice Hols zijn vanuit ‘Boxing Influencers’ verantwoordelijk voor de productie van het event in samenwerking Tigris Media en Videoland.