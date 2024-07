Vier samen de zomer op de 64 Buurtcampings

Laatst geüpdatet op juli 11, 2024 by Redactie

Stap naar buiten en ontdek de magie van jouw buurt! Waar we normaal slechts langs elkaar heen lopen, zorgt Stichting De Buurt deze zomer weer voor ontmoetingen en nieuwe verbindingen tijdens 64 bruisende Buurtcampings. Deze driedaagse pop-up campings, die plaatsvinden in stads- en buurtparken verspreid door heel Nederland, worden voor en door buurtbewoners zelf georganiseerd. En het resultaat? Maar liefst 76% van de bewoners voelt zich meer thuis in de buurt en 75% ontmoet nieuwe mensen buiten hun eigen sociale bubbel.

Onverwachte vriendschappen op de camping

Driekwart van de mensen in Nederland zegt steeds meer polarisatie te ervaren en een ruime meerderheid maakt zich hier zorgen over. Ook leven de verschillende sociale klassen steeds meer in gescheiden werelden en richt de welvarende groep zich op de eigen bubbel. Dat gebeurt terwijl het verlangen naar veiligheid, verbondenheid en minder eenzaamheid tot onze basisbehoeftes horen. Gelukkig bewijzen de cijfers uit het impactonderzoek, dat sinds 2013 elke editie evalueert, de kracht van de Buurtcampings. Tijdens de vorige editie in 2023 vonden meer dan 600.000 ontmoetingen plaats tussen de ruim 17.000 bezoekers. Opvallend is dat 10% van de kampeerders solo op avontuur gaat met als doel om nieuwe mensen te leren kennen en 42% gaat naar huis met nieuwe vriendschappen. Na een weekend kamperen in het park om de hoek voelt 29% zich minder alleen.



Maarten Hupkes, directeur Stichting De Buurt: “Of je nu een doorgewinterde kampeerder bent of voor het eerst je tent opzet, op de Buurtcamping geven we mensen een vrolijk duwtje in de rug naar nieuwe ontmoetingen. Deze ontmoetingen brengen inspiratie, zelfvertrouwen, samenwerkingen, vriendschappen en liefde. Romances op de camping hebben zelfs al geleid tot een huwelijk en gezinsuitbreiding. Al deze nieuwe verbindingen versterken de wijk en zorgen voor een thuisgevoel in de buurt.”

Het kampvuureffect

Sinds 2013 zijn de pop-up campings een hit, dankzij de steun van duizenden vrijwilligers, Univé Buurtfonds en de Nationale Postcode Loterij. Van Leeuwarden tot Eindhoven zorgen de vrijwilligers voor een échte vakantie-ervaring door allerlei activiteiten te organiseren, zoals de bonte avond, een gezamenlijke barbeque en de bingo. Ook regelen ze de praktische zaken, zodat je de afwas kunt doen met de buurman en er voldoende toiletten zijn. Ze zorgen er bovendien voor dat de hele buurt zich welkom voelt, ongeacht de dikte van de portemonnee. Rond het kampvuur ontstaan hierdoor de mooiste ontmoetingen tussen de verschillende mensen die een buurt rijk is: van havenarbeider tot havermelkelite, van muurbloempjes tot druktemakers en van zuigelingen tot senioren.



“Het is elk jaar weer bijzonder om met een groep enthousiaste, betrokken buurtbewoners De Buurtcamping te organiseren. Het geeft zoveel positieve energie in de maanden voorafgaand en tijdens het weekend zelf is het zo fijn om mensen te zien genieten. Sommige kampeerders komen al voor de 4e keer en een aantal vrijwilligers is ook al jaren betrokken. Die langdurige sociale impact is de kracht van De Buurtcamping”, aldus Marije Bergstra en Romy van de Scheur, campingbeheerders Maximapark.



Het Buurtcamping seizoen is afgetrapt met campings in onder andere Helmond, Nijmegen en Den Haag. Vanaf 12-14 juli vinden de campings plaats voor regio Midden en vanaf 19 juli ook voor regio Noord. De laatste buurtcampings eindigen op zondag 25 augustus.

Bekijk alle campings op: www.debuurtcamping.nl.