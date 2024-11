Zambia – Afrika’s geheime safaritip

Laatst geüpdatet op november 7, 2024 by Redactie

Zambia ligt in het hart van Afrika en biedt ongerepte landschappen en adembenemende mogelijkheden om dieren te observeren. Hoewel Zambia een binnenland is, is het een van de waterrijkste landen van Afrika en heeft het prachtige stranden langs de schilderachtige meren. De hoofdstad Lusaka is een bruisend centrum met een fascinerende mix van traditionele en moderne architectuur en levendige markten.

Geboorteplaats van de wandelsafari’s

Zambia staat bekend om zijn rijke dieren in het wild, waaronder de beroemde ‘Big Five’ (olifant, leeuw, buffel, luipaard en neushoorn), waardoor het een populaire safaribestemming is. De Britse natuurbeschermer Norman Carr is synoniem geworden voor wandelsafaris in Zambia en heeft de weg vrijgemaakt voor natuurbehoud. Safariliefhebbers die de ‘Big Five’ niet te voet willen benaderen, kunnen kiezen tussen klassieke jachttochten of bootsafari’s op de Zambezi.

Victoriawatervallen en andere natuurwonderen

Zambia heeft een groot aantal natuurlijke wonderen. Een van de bekendste zijn de bijna twee kilometer brede Victoria Falls, die spectaculaire indrukken beloven en adrenaline-intende activiteiten mogelijk maken, zoals zwemmen aan de rand van Devil’s Pool of een vlucht met een ultralicht vliegtuig over de vallen.



De Zambesi, die over de Victoriawatervallen dondert, is de op drie na langste rivier van Afrika en vormt de grens tussen Zambia en Zimbabwe op een hoogte van ongeveer 500 kilometer. Reizigers kunnen op de rivier genieten van adembenemende uitzichten en zonsondergangen en kunnen dieren zoals nijlpaarden, krokodillen en varanen zien.



Het Kafue National Park is het oudste en grootste nationale park van Zambia. Het is bereikbaar via de straten van Lusaka en Livingstone en ligt in de buurt van de Victoriawatervallen. Vanwege de grootte en de verschillende habitats is er in Kafue een fantastische verscheidenheid aan wilde dieren.



Het Untere Zambezi National Park biedt spectaculaire mogelijkheden om wilde dieren van dichtbij te zien die in en uit de Zambezi-kanalen emigreren. Hier kunnen safariliefhebbers kuddes van soms honderden olifanten aan de oever van de rivier zien of visarenden zien glijden met vleugels van twee meter door de lucht.



Southern Luangwa National Park is ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een afgelegen en ongerepte safari-ervaring. Dit is niet alleen een van de laatste grote natuurreservaten van Afrika, maar ook de geboorteplaats van de wandelsafari. Een ontmoeting met de beruchte wilde kat, ook wel treffend de ‘vallei van de luipaard’ genoemd, is hier bijna onvermijdelijk.

Strand in het binnenland

Hoewel Zambia een land met een binnenwaterland is, heeft het prachtige stranden langs de schilderachtige meren. Het Tanganyikameer is het langste en een van de diepste meren ter wereld en het Karibameer is het grootste kunstmatige stuwmeer van Afrika. Het Bangweulu-meer wordt voornamelijk gebruikt om te vissen. Bezoekers kunnen zich hier verwonderen over het verdwijnen van het water aan de horizon. ‘Bangeweulu’ betekent letterlijk ‘de plek waar het water de lucht raakt’. Het strand van Samfya aan het meer staat vooral bekend om het zandstrand en biedt bijvoorbeeld bootverhuur.

Lodges in harmonie met de natuur

Zambia heeft een breed scala aan accommodaties, variërend van sprookjesachtige luxe rivierlodges tot 5-sterrenhotels en stijlvolle safarikampen met tenten en rustieke en afgelegen bushcamps. Sommige lodges in het Kafue National Park zijn bijvoorbeeld zo ontworpen dat ze kunnen worden opgenomen in het ongerepte landschap en dat wilde dieren zoals olifanten ongestoord kunnen passeren.



Met ongerepte landschappen, gevarieerde dieren in het wild en de warme gastvrijheid belooft Zambia onvergetelijke indrukken voor reizigers die op zoek zijn naar een authentieke en diepgaande ervaring in het hart van Afrika.