Recept: 2 heerlijke cocktails met Tequila

Tequila krijgt zijn karakteristieke, fruitige en lichtzoete smaak van de grondstof waaruit het is gemaakt, blauwe agave. Om tequila te heten, moet agave worden geproduceerd in de staat Jalisco in het westen van Mexico, of in sommige delen van de drie aangrenzende staten Michoacán, Nayarit of Guanajuato. Ook is het toegestaan ​​om tequila te produceren in Tamaulipas, gelegen aan de noordoostkust van Mexico.

Het kweken van agave is tijdrovend. De plant heeft tussen de zeven en tien jaar nodig voordat hij geoogst kan worden. Dan snij je alle bladeren eraf en krijg je iets dat lijkt op een gigantische ananas (piña). Het wordt in stukken verdeeld en 12-24 uur gebakken, ofwel in een ouderwetse steenoven of in moderne snelkookpannen. Vervolgens wordt de agave gemalen en geperst om het zoete sap te krijgen, dat vervolgens wordt gefermenteerd en gedistilleerd.

Er zijn ongeveer 200 verschillende soorten Agave, maar er kan er maar één worden gebruikt voor de productie van tequila, Agave Tequilana Weber Variedad Azul of Blue Weber Agave. Als je andere soorten agave gebruikt of de geest in andere staten produceert, krijgt het een andere naam.

Tequila is een must in klassieke drankjes zoals de cocktails Margarita en Tequila Sunrise. Hieronder vindt je de recepten.

Wat te doen en wat niet te doen

Margarita is een ogenschijnlijk eenvoudig drankje met slechts drie ingrediënten. Het zouten van het glas tilt deze klassieke cocktail naar een nieuwe dimensie. Niet iedereen houdt echter van zout, dus het is voldoende om de helft van het glas te zouten. Wat je niet moet doen is zout op een bord gieten, limoen rond de glasrand strooien en dan het glas ondersteboven keren en in het zout doen. Natuurlijk, zout is goed, maar niet in de drank. Bevochtig in plaats daarvan de buitenkant van het glas met een schijfje limoen en druk die kant voorzichtig tegen het zout zodat het aan de buitenkant blijft plakken.

Margarita

Voor 1 drankje

4 cl Tequila

2 cl citruslikeur

5 cl geperste limoen

Ijs

Lime

Zout

Limoen partje voor garnering

Doe dit:

Bevochtig de buitenkant van het glas met het limoenpartje. Druk het glas tegen zout op een bord. Vul een shaker met ijs. Giet tequila, likeur en geperste limoen erbij. Goed schudden tot de shaker nevelig is. Zeef in het glas en serveer direct. Garneer het drankje met een schijfje limoen.

Tequila Sunrise

Voor 1 drankje:

6 cl Tequila

12 cl sinaasappelsap, vers geperst

2 cl grenadine

1/2 schijfje sinaasappel

1 cocktailbes

Doe dit:

Vul een longdrinkglas met ijs. Schenk de tequila, het sinaasappelsap en de grenadine erbij. Garneer met een halve sinaasappelschijf en een cocktailbes.