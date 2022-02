Recept: een romantisch diner voor twee

Binnenkort is het Valentijnsdag. Een perfecte dag voor verleiding. Valentijnsdag wordt al honderden jaren gevierd. Wie was Sint-Valentijn? Sommigen geloven dat hij een christelijke priester was die, onder dreiging van de doodstraf, weigerde zijn geloof op te geven en een martelaar werd. Volgens de meest populaire theorie was Valentin een priester in Rome onder keizer Claudius II. De keizer had soldaten nodig voor zijn leger en weigerde daarom de jonge mannen van de stad te trouwen, omdat iedereen in het leger moest. Maar Valentin tartte de keizer en trouwde in het geheim met jonge stellen. Toen Claudius hiervan hoorde, liet hij Valentin arresteren. De keizer besloot dat de priester met knuppels moest worden doodgeslagen en vervolgens het hoofd moest worden afgehakt. Volgens de legende raakte Valentin bevriend met de blinde dochter van de gevangenbewaarder. Hij verrichtte een wonder waardoor het meisje haar gezichtsvermogen terugkreeg. Voordat hij op 14 februari 269 na Christus werd onthoofd, schreef hij een liefdesbrief aan zijn vriendin, die hij ondertekende met ‘van je Valentijn’. In 498 werd Valentijn door paus Gelasius heilig verklaard en 14 februari was Sint-Valentijnsdag. In de loop der jaren is dit de dag geworden voor de uitwisseling van liefdesverklaringen, kleine liefdesgedichten en eenvoudige geschenken. En St. Valentin is de patroonheilige van geliefden geworden. De gewoonte om elkaar Valentijnskaarten te sturen is ontstaan ​​in de Verenigde Staten in de 19e eeuw. Nodig je geliefde uit voor een liefdesdiner op 14 februari! Een recept voor een menu voor twee krijg je hier:

Mijn wafel hart is gevuld tot de rand

Ingrediënten

60 g bloem

½ tl bakpoeder

1 dl melk

1 eetlepel water

1 ei

30 g gesmolten boter

2 lente-uitjes

1 rauwe aardappel

60-100 g Tabasco

Zout en witte peper

Creme fraiche

Loddekuit

rode ui

Kervel

Citroen

Bereiding

Rasp de aardappel en laat een beetje uitlekken in een zeef. Bloem en bakpoeder mengen, beetje bij beetje de melk erdoor roeren, samen met het water en de eieren. Roer de gesmolten boter erdoor. Snijd de lente-ui fijn en meng erdoor. Laat het beslag 20 minuten staan. Meng de geraspte aardappelen erdoor, breng op smaak met zout, versgemalen witte peper en een paar druppels tabasco. Als het beslag te dik is, verdun dan met 1-2 eetlepels melk. Bak in het wafelijzer tot ze goudbruin en krokant zijn. Serveer onmiddellijk. Leg op elk wafelhart 1 eetlepel creme fraiche, garneer met 1 eetlepel loddekuit, bestrooi met fijngesnipperde rode ui en garneer met verse kervel. Citroen is inbegrepen.

Scampi à l`Amoureuse

Ingrediënten

20 rauwe scampi

1-2 eetlepels boter

1 sjalot

½ rode paprika

½ gele paprika

½ groene paprika

Wat verse champignons

½ tl. visbouillon

¼ dl cognac

1 el tomatenpuree

2 dl room

1 tomaat

½ bos peterselie

1 eetlepel droge sherry of vermout

Cayenne peper

Zout peper

1 eetlepel koude boter

Gekookte rijst

8 groene asperges

1 bord bladerdeeg

Geraspte kaas

Bereiding

Schil en rasp de tomaat en snijd het vlees in blokjes. Hak peterselie en ui. Snijd de champignons in plakjes en de paprika in kleine blokjes. Verhit de boter in een hapjespan. Fruit de ui en paprika een paar minuten zonder dat ze verkleuren. Verkruimel in het bouillonblokje. Zet het vuur hoog en doe de scampi erin, kook een paar seconden. Over de cognac gieten en flamberen. Doof de vlammen met een deksel. Champignons en tomatenpuree toevoegen. Voeg het tomatenvlees en de peterselie toe, roer de room door de schaal en breng aan de kook. Scampi’s worden taai als ze te lang koken. Breng op smaak met sherry, cayennepeper, zout en peper. Roer er tot slot 1 eetlepel koude boter door. Schil de onderkant van de asperges en kook een paar minuten in gezouten water. Kook rijst. Laat het bladerdeeg 20 minuten ontdooien. Druk harten uit met peperkoekvormpjes, bestrijk met losgeklopt ei of wat melk en bestrooi met geraspte kaas. Bak gedurende 15 minuten op 200 graden.

The sweet end – Parfait met chocoladeharten

Ingrediënten

2 dl room

4 eidooiers

75 g suiker

Pastis of andere sterke drank als smaakstof

Chocoladeharten voor decoratie

Bereiding

Klop de room op. Klop de eidooiers en suiker in een keukenmachine. Laat de machine even draaien zodat je een luchtige eidosis krijgt. Roer met een lichte hand de room erdoor en breng op smaak met ongeveer 1 eetlepel pastis. Als je geen pastis hebt, kun je whisky of andere sterke dranken proberen. Doe in portievormen en zet in de vriezer. Chocoladeharten voor decoratie maak je heel eenvoudig door 2-3 vierkantjes chocolade in een plastic zakje in de magnetron te smelten. Snijd een klein gaatje in de punt van de zak en maak harten op een met bakpapier beklede rots. Laat het uitharden. Haal de parfait een paar minuten voor het serveren uit de vriezer.