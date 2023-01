Alles over de iconische saus Tabasco

The McIIhenny Company, het in Louisiana gevestigde bedrijf achter Tabasco, viert het 155-jarig jubileum van hun iconische saus. Wie had kunnen voorspellen dat toen Edmund McIIhenny in 1868 zijn eerste tabasco-peperoogst oogstte en een smakelijke saus creëerde om de smaken in voedsel te versterken, deze saus de manier waarop de wereld eet voor altijd zou veranderen? Gemaakt van drie hoofdingrediënten – tabasco-pepers, zout en azijn – wordt de peperpuree drie jaar gerijpt in eikenhouten vaten en vervolgens gebotteld door Edmund’s Family op Avery Island.



Het enige dat in de loop der jaren is veranderd, is het hoogtepunt in varianten die zijn ontwikkeld op basis van de geliefde originele rode pepersaus. Deze omvatten Tabasco groene Jalapeno, Chipotle en Habanero en knoflooksausen. De veelzijdigheid van de saus maakt het ook een vriend van chef-koks, thuiskoks, barmannen en fijnproevers. Tabasco saus maakt verlevendigt eten en drinken in plaats van hun smaken te maskeren. De pepersauzen kunnen met hun verschillende varianten de smaken van alledaagse recepten verdiepen en accentueren en klassiekers een nieuwe draai geven. Dit kunnen gerechten zijn zoals pizza en hamburgers, maar nog veel meer. Mensen realiseren zich definitief dat Tabasco niet zomaar een specerij is; het is een ingrediënt – een essentieel onderdeel in de keuken van elke fijnproever.



Tabasco heeft zijn wortels doordrenkt van het creëren van een ervaring – een die erop gericht is de smaakpapillen te prikkelen en ervaringen te verbeteren bij het delen van een maaltijd met anderen. Hoewel het als ingrediënt de smaak van het voedsel verbetert, kan het ook als toevoeging aan elk gerecht worden gebruikt. Verkocht in meer dan 185 landen en geëtiketteerd in 22 talen en dialecten (jaarlijks worden er meer dan 164 miljoen flessen geconsumeerd).

Twaalf interessante weetjes over Tabasco

1. Elke fles Tabasco heeft een nummer op de bodem. Volgens de legende verwijst dit naar de sterkte van de saus. Het geeft eigenlijk het type mal aan dat is gebruikt om elke fles te maken.

2. Tabasco is gebruikt om de smaak van voedsel op het internationale ruimtestation ISS te verbeteren, waar het gebrek aan zwaartekracht het smaakgevoel van astronauten beïnvloedt.

3. Tabasco-pepers beginnen groen voordat ze geel worden, dan oranje en uiteindelijk het felrood dat de meesten van ons associëren met de saus.

4. Edmund Mcllhenny gebruikte een rode stok, of ‘le petit baton rouge’, om de rijpheid van de pepers te meten. Het wordt nog steeds gebruikt om de kwaliteit van de oogst te waarborgen.

5. Van de op het eiland geteelde pepers wordt geen saus gemaakt. Ze worden gebruikt om zaden te leveren, die vervolgens in Midden- en Zuid-Amerika worden gekweekt.

6. Elk jaar worden de zaden van pepers van de beste kwaliteit gedroogd voordat ze in bewaring worden gegeven in een bankkluis.

7. Het duurt vijf jaar om elke batch Tabasco te produceren, van zaadje tot saus, inclusief drie jaar rijping in hergebruikte bourbonwhiskyvaten.

8. De ongerijpte en onbewerkte peperpuree is ongeveer 10 keer heter dan de uiteindelijke saus.

9. Elke druppel Tabasco wordt verwerkt op Avery Island, waar zich een natuurreservaat van 170 hectare bevindt met tropische planten, zeldzame vogels en alligators.

10. Ongeveer de helft van de 200 werknemers van het bedrijf woont op het eiland en veel van hun voorouders hebben daar gewerkt en gewoond.

11. Naar verluidt stuurde de koningin-moeder haar personeel naar Londen om Tabasco-saus te zoeken tijdens de Tweede Wereldoorlog, op zoek naar een garnalencocktail. Dientengevolge, is Tabasco nu een officiële leverancier van de koningin.

12. De rode Tabasco-saus meet 2.500 – 5.000 SHU’s op de Scoville-schaal van pittigheid. In 2017 werd een limited edition gemaakt met de Trinidad Moruga Scorpion-peper, die tot twee miljoen SHU’s kan halen.

Tabasco – maakt alles beter!