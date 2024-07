6x zomertips om bloemen langer mooi te houden

Laatst geüpdatet op juli 23, 2024 by Redactie

In de zomer zijn bloemen een prachtige aanvulling op elk interieur. Om zo lang mogelijk van je zomerboeketten te genieten is extra zorg en aandacht nodig, want vooral bij warm weer versnelt het bloeiproces. De bloemstylisten van online bloemist bloomon delen enkele tips om ervoor te zorgen dat jouw bloemen fris en mooi blijven, zelfs op de heetste dagen.

Zomertip 1: één keer bloemenvoeding

Te veel bloemenvoeding én warm weer is geen goede combinatie: bloemen verwelken dan sneller. Geef je bloemen dus maar één keer bloemenvoeding, alleen op het moment dat je je bloemen voor het eerst in de vaas zet.

Zomertip 2: voldoende water

Bloemen nemen meer water op als de temperatuur omhoog gaat. Zorg dus voor voldoende water in de vaas.

Zomertip 3: schoon water

Bacteriën in de vaas groeien snel met warm weer. Zorg daarom dat je het water in de vaas elke twee tot drie dagen ververst. Snijd dan ook meteen 1 tot 2 centimeter van de steel af. Zo minimaliseer je het aantal bacteriën in de vaas en blijven je bloemen langer leven.

Zomertip 4: altijd in de schaduw

Van direct zonlicht drogen de bloemblaadjes sneller uit. Zorg ervoor dat je bloemen altijd in de schaduw staan en controleer of je bos na een paar uur nog steeds in de schaduw staat.

Zomertip 5: uit de tocht

Staan je tuin- of balkondeur vaak open? Let er dan op dat je bloemen op een tochtvrije plek staan. Bloemen kunnen namelijk slecht tegen tocht.

Zomertip 6: ’s nachts in koele ruimte

Door je bloemen ’s nachts in een koele ruimte te zetten (denk aan een donkere schuur) hebben ze tijd om te herstellen.