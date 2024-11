7 tips voor anale seks

Laatst geüpdatet op november 20, 2024 by Redactie

Is anale seks vies en pijnlijk? Nee, dat hoeft niet en dat zou het niet moeten doen! Maar er bestaan ​​nog steeds veel vooroordelen rond anale praktijken – zij het ten onrechte. Ongeacht het geslacht is de anus een plezierig orgaan. Anders zou anale seks nauwelijks zo populair zijn. Het kan de moeite waard zijn om de verschillende soorten anaal genot eens nader te bekijken. Zeven nuttige anale seks tips van experts voor iedereen die nieuwsgierig is:

1. Tijd voor communicatie

Anale seks vergt een goede voorbereiding – en dat geldt voor meer dan alleen de anus. Een mentaal ontspannen toestand is ook belangrijk voor prettige ervaringen. Het helpt om met elkaar te praten over wensen en angsten. Of om na te denken over welke setting nodig is om betrokken te raken bij een anale ervaring.

2. Contact met je eigen anus

Het leuke is dat iedereen een anus heeft – en daarmee de kans om zichzelf in verschillende posities te plaatsen. Door jezelf in eerste instantie aan te raken, kun je je eigen anus verkennen, er gevoel voor krijgen en mogelijke remmingen verminderen. Bij aanraking van buitenaf kun je merken hoe de anus beweegt tijdens het ademen.

3. Schoon anaal spelen

Tijdens anaal spelen wordt het rectum gepenetreerd. Dit is meestal relatief schoon – ontlasting wordt meestal alleen gevonden als de stoelgang op het punt staat te gebeuren. Voor een veilige, schone ervaring kan anaal douchen, d.w.z. het rectum schoonmaken met een beetje water, nuttig zijn. Geschikte hulpmiddelen, van anaaldouches tot doucheopzetstukken, zijn verkrijgbaar in apotheken, drogisterijen of seksshops.

4. Glijmiddel, glijmiddel, glijmiddel

In tegenstelling tot de vagina kan de anus zichzelf niet smeren. Daarom is het belangrijk om glijmiddel te gebruiken. Of het nu gaat om het gebruik van kleinere speeltjes of vingers of om het inbrengen van een penis of dildo. Glijmiddel op siliconenbasis wordt aanbevolen omdat het zeer langzaam absorbeert en met condooms kan worden gebruikt. Anesthetica moeten worden vermeden om te kunnen voelen wat prettig is en wat niet langer prettig is en om dienovereenkomstig te kunnen reageren – of het nu gaat om het veranderen of stoppen ervan.

5. Penetratie: van klein tot groot

De anus moet langzaam in penetratie worden gebracht, zodat deze kan ontspannen. De persoon die seks heeft, kan het inbrengen bewust ondersteunen door te ademen, zodat hij eerst één vinger kan innemen, dan meerdere of een kleiner seksspeeltje en dan een groter. Communicatie is essentieel; actieve vragen kunnen ook helpen eventuele onzekerheden te overwinnen. Als de ontvangende persoon pijn voelt, moet hiermee rekening worden gehouden.

6. Controle als ontvangende persoon

Vooral in het begin wordt aanbevolen dat de persoon die wordt ingebracht, beslist over de diepte en snelheid van het inbrengen. Niet alleen helpt de ademhaling, ook de zitpositie is hiervoor ideaal. Hierbij kan de persoon die opneemt langzaam op de penis of strap-on gaan zitten en zo de controle behouden.

7. Nazorg tot het einde

Als er een penis, vinger, dildo of plug uitgetrokken moet worden, kan de persoon die deze inneemt deze ook ondersteunen bij de ademhaling. De mogelijkheden die het lichaam heeft bij het poepen worden ook gebruikt om bewust een plezierige relatie te beëindigen en het ingeslikte voorwerp bij elke ademhaling beetje bij beetje naar buiten te transporteren.