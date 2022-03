Zo houd je het spannend in de slaapkamer

Ga je voor de eerste dag naar je nieuwe baan toe? Dan voel je een bepaalde spanning in je onderbuik. Ga je iets doen wat je al langere tijd wilde doen? Dan voel je ook een bepaalde spanning in je onderbuik. En geniet je van de seks met je partner? Ook dan geniet je van een bepaalde spanning in je onderbuik.

Helaas is het altijd mogelijk dat de spanning in het seksleven wegebt. Mocht daar sprake van zijn, dan is het advies om zo snel mogelijk in actie te komen. Het leven is namelijk te kort om ongelukkig in de slaapkamer te zijn. Met onderstaande tips breng je de spanning in de slaapkamer volledig terug.

Probeer eens hulpmiddelen uit

Om de spanning in de slaapkamer terug te brengen, kan je hulpmiddelen uitproberen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn erectiemiddelen; met de juiste erectiemiddelen kan je jullie seksleven naar een ongekend hoog niveau tillen.

Breng fantasieën tot uiting

Hebben jij of je partner bepaalde ideeën en fantasieën? Het kan nooit kwaad om deze fantasieën tot uiting te brengen. Mogelijk valt het tegen, maar de kans is juist erg groot dat de fantasieën tot nieuwe spanningen gaan zorgen. Zie je het uitvoeren van een fantasie van je partner niet zitten? Doe het dan vooral niet. In je leven moet je nooit iets tegen je wil doen; dat is ook zeker het geval in de slaapkamer.

Verras elkaar eens

Is je partner na een lange werkdag moe? Of hebben jullie samen een leuke dag gehad? Dat zijn wellicht de juiste momenten om je partner eens te verrassen. Trek leuke lingerie aan, ga samen in bad of probeer je partner op een andere manier te verrassen. Door elkaar op een dergelijke manier te verrassen, is de kans heel groot dat de spanning naar een toppunt stijgt. Dit komt het plezier en genot in de slaapkamer uiteraard ten goede.

Praat over de seks met elkaar

Spannende berichtjes naar elkaar sturen gedurende de dag; dit kun je een beetje vergelijken met een vulkaanuitbarsting. Als jullie aan het einde van de dag bij elkaar komen, komt de vulkaan tot uitbarsting. Dit brengt hoe dan ook héél veel spanning met zich mee!

Met andere woorden: over seks praten met elkaar is een verstandig idee. Dit hoeft niet altijd erotisch getint te zijn, aangezien het óók van belang is om eerlijk tegen elkaar te zijn. Dat bereik je ook door open en eerlijk met elkaar te communiceren.