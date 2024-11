De Dutch Reality Awards zijn terug

Laatst geüpdatet op november 18, 2024 by Redactie

Na het grote succes van de eerste Dutch Reality Awards in 2023, worden de awards voor Nederlandse realityprogramma’s dit jaar opnieuw uitgereikt. Op maandag 16 december worden bij Mondi in The College Hotel in Amsterdam Nederlandse realityprogramma’s en realitysterren opnieuw in de spotlight gezet bij de Dutch Reality Awards, waarbij realityprogramma’s en realitysterren de waardering krijgen die ze verdienen. Wie gaat er dit jaar met een award naar huis?

De Dutch Reality Awards worden uitgereikt in 5 categorieën

Beste Reality Programma 2024

Reality King 2024

Reality Queen 2024

Reality Hoogtepunt 2024

Reality Doorbraak 2024

De Dutch Reality Awards erkennen de populariteit van realityprogramma’s en realitysterren en zetten de hoofdrolspelers één keer per jaar in de spotlight. Nederlandse realityprogramma’s die tussen 1 november 2023 en 1 november 2024 op televisie en streamingsdiensten te zien zijn geweest, maken kans op een award.



Iedereen kan vanaf nu tot tot woensdag 11 december (12:00 uur) stemmen op zijn/haar/hen favoriete realityprogramma, ster, hoogtepunt of doorbraak via stemmen.dutchrealityawards.nl. De winnaars van de awards worden op maandagavond 16 december bekend gemaakt tijdens een feestelijke uitreiking om vanaf 19:30 uur in Mondi in The College Hotel (Roelof Hartstraat 1B) in Amsterdam.

Tijdens de uitreiking van de eerste Dutch Reality Awards in 2023 werden Louisa Janssen (Reality Queen), Harrie Snijders (Reality King), Michella Kox (Reality Hoogtepunt) en Antonio Holsken (Reality Doorbraak) voor een bomvolle zaal verrast met een award. Het Videoland-programma Echte meisjes in de jungle werd Beste Reality Programma 2023.