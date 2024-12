7 manieren om je haarkleur te behouden

Laatst geüpdatet op december 6, 2024 by Redactie

Het onderhouden van gekleurd haar vereist speciale zorg om de kleur levendig en je haar gezond te houden. Hier zijn zeven tips om je te helpen je haarkleur van je gekleurde haar te behouden.

1. Investeer in een kleurveilige shampoo en conditioner van goede kwaliteit. Deze producten zijn ontworpen om je haar op milde wijze te reinigen zonder de kleur te verwijderen.



2. Heet water kan de kleur en natuurlijke oliën uit je haar verwijderen. Was je gekleurde haar met lauw of koud water om de levendigheid van de kleurstof te behouden.



3. Te vaak wassen kan ervoor zorgen dat de kleur sneller vervaagt. Probeer je haar elke 2-3 dagen te wassen in plaats van dagelijks. Gebruik droogshampoo tussen de wasbeurten door om je haar er fris uit te laten zien.



4. Overmatige hittestyling met hulpmiddelen zoals stijltangen en krultangen kan je haar beschadigen en de kleur doen vervagen. Gebruik hittebeschermende sprays en minimaliseer het gebruik van heet gereedschap.



5. Als je een permanente haarkleuring hebt, maak dan regelmatig een afspraak met je haarstylist om de kleur levendig te houden en eventuele uitgroei te verbergen.



6. Gekleurd haar kan droog en beschadigd raken. Gebruik één keer per week een diepe conditioneringsbehandeling of haarmasker om je haar gevoed te houden en breuk te voorkomen.

7. UV-stralen van de zon kunnen de haarkleur doen vervagen. Draag een hoed of gebruik haarproducten met UV-bescherming wanneer je buiten bent, vooral tijdens de piekuren in de zon.