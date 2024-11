Kayali Yum Boujee Marshamallow | 81

Laatst geüpdatet op november 21, 2024 by Redactie

KAYALI komt met een nieuwe, zoete must-have voor de feestdagen: Yum Boujee Marshmallow | 81 Eau de Parfum Intense! Yum Boujee Marshmallow | 81 Eau de Parfum Intense nodigt je uit om volop van de zoete kant van het leven te genieten! Deze geur is een echte smaakbeleving met fluffy roze marshmallow, heerlijke aardbei, knapperige kokos, delicate fresia, romige vanille en een noot van roze musk. Boujee, fluffy en delicious – deze luxe geur laat een zoete verleiding achter bij elke spray.



“As a gourmand lover, I have always been addicted to sweet and delicious fragrances -especially ones that make me smell like my fav desserts! This is how Yum Pistachio Gelato | 33 was inspired. Our Yum story continues with the addition of Yum Boujee Marshmallow | 81, an incredibly boujee, fluffy and indulgent juice -a sweet treat for your senses! The inspo behind the hero note, pink marshmallow, came shortly after my husband and I got married -he calls me his “marshmallow” because I always smell so sweetand comforting! To make the juice even more tempting, we added fresh strawberries, whipped vanilla cream and light, flaky coconut -making this fragrance one of our most irresistible scents to date!”

– Mona Kattan

Over Yum Boujee Marshmallow | 81 Eau de Parfum

Fragrance Family: Warm & Spicy

Scent Type: Warm & Gourmand

Key Notes: Strawberry, Pink Marshmallow, Whipped Vanilla

Perfumer: Gabriela Chelariu, Principal Perfumer at dsm-firmenich

Geurnoten:

Topnoten: Pink Lady-appel, Italiaanse citroen, freesia, nectarinebloesem

Hartnoten: Oranjebloesemwater, roze marshmallow, aardbei, kokosvlokken

Basisnoten: Whipped vanille, frambozensuiker, roze musk, ambrox, KAYALI Signature Accord

De Parfumeur:

Voor Yum Boujee Marshmallow | 81 heeft Mona opnieuw samengewerkt met dsm-firmenich’s hoofdparfumeur, Gabriela Chelariu. Chelariu is geen onbekende voor de KAYALI-DNA; zij is ook het ‘neus’ achter de bestseller Vanilla | 28 en de cultfavoriet The Wedding Silk Santal | 36. Daarnaast heeft ze meegeholpen bij de ontwikkeling van het Signature Accord van het merk, dat eerder dit jaar werd geïntroduceerd in Vanilla Candy.



“The idea was to create a bold marshmallow fragrance. One that captured the fluffy airy texture of the

marshmallow and encompasses all facets of a true marshmallow with maximum yumminess– the strawberry fruitiness, lush and luminous florally and the powdery, sugary sweetness. The pink color is a big part of this fragrance: you will feel it at every stage of the fragrance experience – from top to bottom, a pink accent can be felt whether from the Pink Lady Apple, the Strawberry Smell-the-Taste or the Pink Musk (and raspberry sugar!), pink is prominent to induce a playful, fun olfactive journey!” – Gabriela Chelariu, Principal Perfumer, dsm-firmenich.

Formaten & verpakking

Yum Boujee Marshmallow | 81 Eau de Parfum Intense is verkrijgbaar in vijf formaten: 100ml, 50ml, 10ml luxe miniatuur, 10ml reisspray en een 1,5ml sample. De meeste formaten zijn verpakt in onze speelse, matgeglazuurde glazen flacon met een geheel witte, matte juweeldop, die doet denken aan zachte marshmallows. Het getal 81 staat voor het aantal wijzigingen en formules dat nodig was om de perfecte geur te bereiken.



Fans en liefhebbers van geuren zullen ook een speciale verandering opmerken in de secundaire verpakking van KAYALI: “Als onderdeel van KAYALI’s toewijding aan duurzaamheid, zullen we overstappen van de traditionele diamantvormige doos naar een nieuwe, gestroomlijnde papieren buitenverpakking. Deze verandering zal het materiaalgebruik en afval aanzienlijk verminderen en is prachtig ontworpen om bij elk van onze iconische geuren te passen. Onze nieuwe parfumdozen zijn FSC-gecertificeerd, wat zorgt voor verantwoorde inkoop uit beheerde bossen. Ook plannen we een vermindering van onze ecologische voetafdruk door materialen dichter bij onze vulfaciliteiten in te kopen. Terwijl we ons duurzaamheidsplan blijven verfijnen, verkennen we actief nieuwe innovaties en mogelijkheden om een duurzamere toekomst voor onze planeet te creëren,” zegt Carole Polsterer, Chief Operating Officer van KAYALI.

Prijs & beschikbaarheid

KAYALI Yum Boujee Marshmallow | 81 Eau de Parfum Intense is verkrijgbaar bij o.a. iciparisxl.nl in de volgende formaten:



• 100ml: EUR €125

• 50ml: EUR €95

• 10ml Deluxe Miniature: EUR €32

• 10ml Travel Spray: EUR €26

• 1.5ml Sample (alleen verkrijgbaar via HudaBeauty.com): EUR €4