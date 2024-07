Laatst geüpdatet op juli 16, 2024 by Redactie

Kayali lanceert een limited edition-miniatuurset Kayali Vacay in a Bottle, waar de naam al alles zegt over de parfums. De collectie bestaat uit 4 parfums die gebaseerd zijn op 4 bestemmingen.

“My favorite destination has always been my imagination! I love the transformative and transportive power of fragrances. When we were creating the Vacay in a Bottle collection, I really wanted to use scent (and a little imagination) as a way to escape to some of my favorite fragrant destinations as well as ones I have yet to explore. The truth is, not all of us can travel as much as we want, and I love how each of these scents can give you that ability in one simple spritz!” – Mona Kattan, founder of Kayali



Jouw paspoort naar paradise… Speels en toch luxueus; laat je zintuigen prikkelen en waan je op droomvakantie door de aroma’s van de vier verschillende bestemmingen:



Marrakesh in a Bottle Orange Blossom | 24

Capri in a Bottle Lemon Sugar | 14

Maui in a Bottle Sweet Banana | 37

Maldives in a Bottle Ylang Coco | 20

Draag de parfums individueel of combineer ze om jouw eigen perfecte geurcombinatie te creëren. De minatuurset bevat vier flacons van 10ml en dit maakt Vacay in a Bottle ideaal voor op vakantie. Alle parfum is gemaakt in Frankrijk, vegan friendly and cruelty-free!

Marrakesh in a Bottle Orange Blossom | 24 Eau de Parfum

De vibe: Sensueel, mysterieus, warm

Geurfamilie: Fris

Geurtype: Fris & bloemig

Belangrijkste noten: Bergamot, oranjebloesem, roze peper, Turkse roos, neroli, cederhout

Parfumeur: Alberto Morillas, Master Parfumeur bij dsm-firmenich



Met zijn pittoreske zonsondergangen en de geur van verleidelijke specerijen die in de lucht hangen, reis je naar het bruisende hart van een van Marokko’s bekendste steden met Marrakech in een flacon! Geïnspireerd door de met jasmijn en neroli gevulde steegjes van de doolhofachtige souks, is deze geur een compositie van tedere bloemennoten en sprankelende specerijen. In het hart dansen Turkse roos en cederhout met de warmte van amber en musk voor een vleugje mystiek.



”Marrakesh in a bottle is very sensual, mysterious, and warm. It’s how I picture and imagine Marrakesh to be – but I really wanted to make sure that we use the orange blossom as a hero note because from what I’ve shared with everybody who’s been to Marrakesh, they said that it was definitely a great way to capture the scent in a bottle” – Mona Kattan, founder of Kayali

Capri in a Bottle Lemon Sugar | 14 Eau de Parfum

De vibe: Vrolijk, verslavend, zoet

Geurfamilie: Fris

Geurtype: Frisse citrus

Belangrijkste noten: Citroen, suiker, freesia, framboos, vanille, muskus

Parfumeur: Alexis Grugeon



Ontsnap naar het prachtige, zonovergoten en citroenrijke Italiaanse eiland Capri! Deze verrukkelijke juice opent met heldere noten van citroen als aanvulling op de zoetheid van vanille en suiker, om plaats te maken voor de frisheid van citroenbloesem, fresia en framboos in het hart. Het warme en sensuele duo van praline en benzoë maken deze geur nog verslavender en intenser.

“This fragrance reminds me of the one time I visited in 2018 – I had the best holiday ever! There were literally lemons everywhere you went, trees, and the whole island is just very bright. I wanted Capri to reflect my experience and be a lemon-sugar overload!” – Mona Kattan, founder of Kayali

Maui in a Bottle Sweet Banana | 37 Eau de Parfum

De vibe: Zoet, zonnig, gelukzalig

Geurfamilie: Fris

Geurtype: Fris zonnig

Belangrijkste noten: Zoete banaan, peer, kokosmelk, jasmijn, sandelhout, vanille

Parfumeur: Alexis Grugeon



Reis naar de weelderige bergen en oogverblindende stranden van Maui met één vleugje van deze tropische geurfantasie! Dit exotische sap opent met de romigheid van zoete banaan en kokosnootcrème, en in het hart gloeien de zonnige vibes van gardenia en jasmijn. Rum, sandelhout en vanille bourbon verankeren deze geur in een zee van verleidelijke noten.

“The scent of Maui is so happy and is just very, very me! I would wear this every single day. Out of all the fragrances in this collection, this is the best to layer with! It can be layered with every scent – and every scent I’ve layered it with has smelled so good!” – Mona Kattan, founder of Kayali

Maldives in a Bottle Ylang Coco | 20 Eau de Parfum

De vibe: Marien, sereen, verfrissend

Geurfamilie: Fris

Geurtype: Fris zonnig

Belangrijkste noten: Rozemarijn, wilde citroen, sterfruit, bananenbloesem, ylang-ylang, kokosmelk

Parfumeur: Gabriele Chelariu



Maak een snelle reis naar een dromerig eiland op de Malediven – grote blauwe luchten, adembenemende stranden en rustig turquoise water zo ver als je ogen kunnen zien! Deze geur is geïnspireerd op Mona’s huwelijksreis en is een onweerstaanbaar en licht aromatisch boeket van bananenbloesem, ylang-ylang, rozemarijn en witte plumeria die perfect samengaan met de romige facetten van sandelhout en kokosmelk en sappige noten van sterfruit!



“I personally have been to the Maldives, and I love it so much – it’s very relaxing and when you’re there you feel like you’re in the middle of nowhere – but it’s just very beautiful! The beaches are beautiful, the water is so beautiful, and you smell coconut everywhere you go. I love it when a perfumer can push me outside of my own world and challenge me to use different notes. Even my team challenged me on this fragrance too – they fell in love with the direction of this fragrance that was so different to my usual preferences, and I think what sets it apart the most is the rosemary note, it’s a very herbal and very aromatic.” – Mona Kattan, founder of Kayali

Mona’s favoriete combinatie van lagen:

Marrakesh in a Bottle Orange Blossom | 24 + Déjà Vu White Flower | 57 Een onverwachte maar fascinerende combinatie – een wild boeket van geurige bloemen en sensuele kruiden om de zintuigen te verleiden.

Capri in a Bottle Lemon Sugar | 14 + Vanilla | 28 Zoet en verslavend, je zult net zo lekker ruiken als elk dessert op het menu! De pittige citroen gaat goed samen met de heerlijke noten van vanille, framboos en bruine suiker voor de ultieme traktatie!

Maui in a Bottle Sweet Banana | 37 + Vanilla Candy Rock Sugar | 42 Een eersteklas combinatie van romige banaan, delicate jasmijn en zoete snoepnoten die een betoverend geurspoor oplevert.

Maldives in a Bottle Ylang Coco | 20 + Utopia Vanilla Coco | 21 The sky is the limit met deze dromerige combinatie van frisse, aquatische noten en de sublieme zoetheid van vanille en kokosnoot.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Vacay in a Bottle-miniatuurset is nu verkrijgbaar voor € 105,- bij ICI Paris XL en op hudabeauty.com